İngiltere'de Kraliçe Elizabeth'in köpeklerinin geleceği konuşuluyor

Kraliçe'nin en çok sevdiği köpeklerinin akıbeti İngiltere'de gündem oldu. Köpeklere kimlerin bakabileceğine ilişkin çeşitli senaryolar ileri sürüldü.

96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth, ardında 4 köpek bıraktı.

İngiliz Kraliçe, hayvanlara ve özellikle köpeklere olan sevgisiyle biliniyordu.

Kraliçe'nin ölümünün ardından Muick, Sandy, Lissy ve Candy adlı köpeklerinin akıbetinin ne olacağına ilişkin soru işaretleri oluştu.

Kraliçe'nin köpeklerinin akıbeti gündemde

Konuyla ilgili bazı uzmanlara göre, köpekler, birbirlerinden ayrılarak çeşitli aile üyelerine verilebilir.

Londra merkezli gazeteci Claudia Joseph, New York Post'a yaptığı açıklamada, "Andrew'un Cocker Spaniel'leri var, bu yüzden ona (Kraliçe) verdiğini geri alabilir. William ve Kate de köpekleri seviyor, dolayısıyla köpeklerin sahibi olabilirler." dedi.

İngiltere'de köpeklerin kime verileceği konuşuluyor

Öte yandan söz konusu evcil hayvanların, Kraliçe Elizabeth'in güvenilir personelinin bakımı altında olabileceği belirtiliyor.

NPR'nin haberine göre, İngiliz Kraliçe'nin terzisi Angela Kelly ve Kraliyet çalışanı Paul Whybrew, Kraliçe'nin köpeklerine bakma konusunda deneyime sahip.

Fotoğrafı çeken kişi konuştu: Her gün köpekleriyle yürüyüşe çıkardı

2016 yılında Kraliçe'yi evcil hayvanlarıyla birlikte fotoğraflayan Annie Leibovitz, sosyal medya hesabından paylaştığı kareye, "Kraliçe her gün köpekleriyle yürüyüşe çıkardı. O yedi yaşındayken, babası eve bir corgi getirmişti." diye yazdı.

İngiliz gazetesi: En sevdiği oğlu Andrew'a verilebilir

Öte yandan İngitere basınından Mail gazetesi, "Kraliyet köpeklerinin geleceği belirsizliğini koruyor, ancak bu durum, hükümdarın 'en sevdiği oğlu' Prens Andrew ile sonuçlanabilir." dedi.

Diğer taraftan köpeklerin, Kraliyet Ailesi'nin on yıllardır hayvanlara bakan personeline de verilebilmesinin konuşulduğu aktarıldı.