İngiltere'de mahkumla hapishanede ilişkiye giren gardiyana hapis cezası

İngiltere'nin başkenti Londra’daki Wandsworth Cezaevi’nde çalışan gardiyan Linda De Sousa Abreu (30), bir mahkumla cinsel ilişkiye girdi.
27 Haziran'da yaşanan olayda başka bir mahkum tarafından kaydedilen görüntülerin ortaya çıkması sonrası Abreu görevden alındı.
MAHKUMLA İLİŞKİYE GİRDİ: O ANLARIN VİDEOSU PAYLAŞILDI
Hakkında dava açılan Abreu geçtiğimiz gün hakim karşısına çıktı.
Abreu'nun o anlarının görüntülenmesinin ardından "görevi kötüye kullanma" suçlamasını kabul etti.
Tutuklanarak mahkemeye sevk edilen Abreu, 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.
EVLİ OLDUĞU BELİRLENDİ
Evli olduğu belirtilen Abreu'nun izne ayrıldığı sırada Madrid'e gitmek üzere uçağa binmek üzereyken Heathrow Havalimanı'nda tutuklandığı ifade edildi.
Sky News'in aktardığına göre kasım ayında Isleworth Crown Court'ta görülen duruşmada, Abreu uygunsuz davranıştan suçlu bulundu.
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