Haberler



Dünya



İngiltere'de mahkumla hapishanede ilişkiye giren gardiyana hapis cezası

İngiltere'de mahkumla hapishanede ilişkiye giren gardiyana hapis cezası İngiltere’de bir cezaevinde gardiyanlık yapan Linda De Sousa Abreu, bir mahkumla ilişki yaşadığı gerekçesiyle 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.