İngiltere'de, mart ayından bu yana en yüksek koronavirüs ölümü

İngiltere'de, mart ayından bu yana en yüksek koronavirüs ölümü

Son günlerde 14 olan ölümler, 131'e yükseldi. Başbakan Johnson, "Temkinli olmalıyız" uyarısında bulundu.

İngiltere'de koronavirüs ölümlerinde artış yaşanıyor.

Başbakan Boris Johnson'ın daha az sayıda enfeksiyon bildirilmesine rağmen "dikkatli olma" çağrısı yaptığı bir dönemde, ülkede mart ayından beri en yüksek günlük ölüm kayıtlara geçti.

ÖLÜ SAYISI ARTTI

Son 24 saatte 131 yeni ölüm yaşanırken, pazartesi günü sayı sadece 14'tü. Hafta sonu aktivitelerinin ölüm sayılarını artırmış olabileceği belirtiliyor.

Yine mart ayından bu yana İngiltere'deki hastanelerde koronavirüs hasta sayısı artarak 5 bin 918'e yükseldi.

"TEMKİNLİ OLUN"

Pandeminin bitmediğini vurgulayan Başbakan Johnson, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Küçük sayılar hakkında erken sonuçlara varmamıza izin vermememiz çok önemli." dedi.

Johnson, İngiltere'deki kısıtlamaların kaldırılmasının verilere yansımasının biraz zaman alacağını kaydetti. "İnsanlar çok temkinli olmalı ve hükümetin yaklaşımı bu olmaya devam ediyor." diye ekledi.