İngiltere'de maske zorunluluğu kaldırılacak

İngiliz bakan Jenrick, maske kullanımının kişisel tercih olacağını söyledi. Tüm kısıtlamaların 19 Temmuz'da kaldırılacağı konuşuluyor.

İngiltere, halkın yüz maskeleri de dahil olmak üzere "kişisel sorumlulukları" yerine getireceği ve yasal kısıtlamaların olmadığı yeni bir döneme giriyor.

Emlak Bakanı Robert Jenrick, BBC'de katıldığı yayında yaptığı açıklamada, insanların maskeler konusunda "farklı sonuçlara varacağını", ancak "doğru karar vereceklerine inandığını" söyledi.

MASKE KULLANIMI KİŞİSEL TERCİH OLACAK

Jenrick, salgın döneminde maske kullanımının kişisel tercih olacağını kaydetti. İngiltere'de, tüm yasal kısıtlamaların 19 Temmuz'da kaldırılması bekleniyor.

Ülkede 28 gün içinde 24 bin 248 koronavirüs vakası ve 15 ölüm daha kaydedildi.

Ancak Jenrick, kısıtlamalar hafifletildikçe vakaların önemli ölçüde artmaya devam edebileceği konusunda da uyardı.

"FARKLI BİR DÖNEME GEÇMELİYİZ"

İngiliz bakan, "Artık virüsle yaşamayı öğrendiğimiz, önlem aldığımız ve birey olarak kişisel sorumluluk aldığımız farklı bir döneme geçmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Jenrick, belirli ortamlarda maske takma zorunluluğunun devam edip etmeyeceği yönündeki bir soruya, "Bu taahhütte bulunamam çünkü Başbakan (Boris Johnson) önümüzdeki günlerde bir açıklama yapacak." şeklinde yanıt verdi.

Robert Jenrick, ayrıca halktan tam olarak aşılanmalarını istedi. "Our World In Data" adlı internet sitesinde yer alan verilere göre, İngiltere'de 65,9 milyon doz aşı uygulanırken, 28,1 milyonun tüm aşılaması tamamlandı.

KİŞİSEL KARARLAR ÖN PLANDA OLACAK

Sky News'te de bir programa katılan Jenrick, izin verilirse yüz maskesi takmayı bırakacağını kaydetti ve ekledi:

"Bunların kişisel tercih meseleleri olacağı bir aşamaya geçeceğiz. Artık yasal kısıtlamaların olmayacağı bir döneme geçeceğiz. Devlet size ne yapmanız gerektiğini söylemeyecek ama bir dereceye kadar kişisel sorumluluk ve muhakeme yapacaksınız."

NHS'DEN KALABALIK YERLERDE MASKE TAKILSIN ÖNERİSİ

İngiltere'de Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) Tıbbi Direktörü Stephen Powis de insanların kalabalık yerler gibi belirli durumlarda yüz maskesi takmaya devam etmesi halinde, maske zorunluluğunun kaldırılmasının "kötü bir şey olmadğını" ifade etti.

Powis, "Enfeksiyonları azaltmak için bu alışkanlıkları korumak iyi bir şey." diye konuştu.