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    İngiltere'de metro istasyonunda patlama

    İngiltere'de metro istasyonunda patlama

    İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Elephant and Castle tren istasyonunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
    • İHA
    • 28.06.2021 - 17:02
    • Güncelleme : 28.06.2021 - 17:12
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    İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Elephant and Castle tren istasyonunda çıkan yangın yetkilileri harekete geçirdi.

    Kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmalarına 70 yakın itfaiye eri görevlendirildi.

    HALKIN EVLERDEN ÇIKMAMALARI İSTENDİ

    Yangının ardından dumanlar bölgeyi kaplarken, halkın evlerinden çıkmamaları ve pencerelerini kapalı tutmaları istendi.

    Trenlerin bölgeden geçişini durduruldu.

    İngiltere'de metro istasyonunda patlama

    İngiltere de metro istasyonunda patlama #1

    İngiltere de metro istasyonunda patlama #2

    İngiltere de metro istasyonunda patlama #3

    İngiltere de metro istasyonunda patlama #4

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