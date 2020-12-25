İngiltere’de nesli tükenmekte olan ispermeçet balinaları kıyıya vurdu

Yaralı halde sahile vuran 10 adet dev balina, bölgede paniğe sebep oldu.

İngiltere’nin Doğu Yorkshire sahiline, yaralı halde nesli tükenmekte olan 10 ispermeçet balinası vurdu.

Halk arasında ‘sperm’ balinası olarak bilinen balinaları fark eden kent sakinleri, durumu İngiltere Dalgıçlar Deniz Yaşamı Kurtarma (BDMLR) birimine bildirdi.

GÖRENLER PANİĞE KAPILDI

Birçok kişi gördükleri dev balinalar karşısında şaşkın olduklarını söyledi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı balinalara tedavileri için müdahalede bulundu.

İngiltere’de kıyıya vuran dev ispermeçet balinaları paniğe neden oldu

KURTARILAMADILAR

İngiltere Dalgıçlar Deniz Yaşamı Kurtarma Birimi Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, 20'şer metre uzunluğunda ve 80 ton ağırlığındaki balinaların, Tunstall yakınlarında mahsur kaldığını ve yaralı vaziyette ola 10 balinadan sonuncusunun da öldüğü açıkladı.

Yetkililer, balinaları kurtarma şartlarının zor olduğunu belirterek tedavi için güvenli ve etkili yöntemler olmadığını bildirdi. Balinaların normalde derin sularda yaşadıkları ve yiyecek aramak için sığ sahillere geldiği öğrenildi.

İSPERMEÇET BALİNASI ÖZELLİKLERİ

Sırtı koyu gri, mavimsi siyaha kadar değişir, karın kısmı beyazımsıdır. Beyni yaşayan memeliler arasındaki en büyük beyindir, sırt yüzgeci yerini belirsiz bir tümseğe bırakmıştır. Kuyruk yüzgeci geniştir (4.6 m.'ye kadar) ve dalarken suya vurulur. İspermeçet balinası dişli balinaların en büyüğüdür: 20 m'ye kadar olan boyu ve 80 tona kadar olan ağırlığıyla gerçek balinagiller (Balaenidae) ve çatalkuyruklu balinagillerin (Balaenopteridae) üyeleriyle büyüklük bakımından yarışır.