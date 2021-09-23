İngiltere'de Noel öncesi tedarik krizi uyarısı

Tesco'dan yapılan açıklamada, rafların boş olduğuna dair görüntülerin daha kötü bir hal alabileceği belirtildi.

İngiltere, son dönemde tedarik zincirindeki aksaklıkların marketlerde yol açtığı boş raf görüntüleriyle konuşuluyor.

Yiyecek ve İçecek Federasyonu Başkanı Ian Wright, süpermarketten alışveriş yapanların istediklerini herhangi bir zamanda aldıkları günlerin sona erdiğini söylemiş, "Artık kalıcı kıtlıklar göreceğimizi düşünüyorum." demişti.

KAMYON ŞOFÖRÜ EKSİKLİĞİ YAŞANIYOR

Ülkede Brexit ve koronavirüs nedeniyle kamyon şoförleri ve gıda işleme personelinde eksiklik yaşanırken, yabancı uyruklu çalışanlar ülkelerine geri dönmeye başladı.

İngiltere'nin en büyük süpermarketler zinciri Tesco, hükümeti, Noel öncesi acil tedbirlerin alınmaması durumunda kamyon şoförü sıkıntısının satın almalarda paniğe yol açacağı konusunda uyardı.

"BOŞ RAF GÖRÜNTÜLERİ 10 KAT DAHA KÖTÜ OLACAK"

Tesco'nun İngiltere Dağıtım Müdürü Andrew Woolfenden, "Endişemiz şu ki, boş raf görüntüleri, Noel'e kadar 10 kat daha kötü olacak ve sonra panik şeklinde satın almalar başlayacak." dedi.

İNGİLTERE'DE "PANİKLE SATIN ALMA" UYARISI

Söz konusu süpermarketler zincirinin uyarısı, Galler Ulusal Çiftçiler Birliği Başkanı Minette Batters'ın "İnsanlar boş raflar gördüklerinde panikle satın alacaklar." açıklamasının ardından geldi.

12 gıda ve içecek ticaret kuruluşu tarafından imzalanarak Başbakan Boris Johnson'a gönderilen mektupta şöyle denildi:

"Çiftlik tedarikinden perakende satış mağazalarına kadar tüm Birleşik Krallık gıda tedarik zinciri, acil olarak yeni işe alım fırsatları oluşturulması konusunda birleşti. Aksi halde daha fazla raf boş kalacak ve tüketiciler kışı atlatmak için panikle satın alacak."

SALGIN NEDENİYLE YAŞLI SÜRÜCÜLERİN YERİ BOŞ KALDI

Endüstri yetkilileri, kamyon şoförü sıkıntısının koronavirüs salgını ve Brexit'in ortak sonucu olduğunu söylüyor.

Salgın, sektörden ayrılan yaşlı sürücülerin yerini alacak kişiler için çok sayıda sürüş testinin iptal edilmesine yol açtı.

Mirror'ın aktardığına göre, 75 bin ila 100 bin arasında yeni işe alıma ihtiyaç olduğu belirtiliyor.

İngiltere'de market rafları koronavirüs nedeniyle boşaltıldı ViDEO