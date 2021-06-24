İngiltere’de obezite ile mücadele: Abur cubur reklamları kısıtlanacak

Çocukların obeziteden korunmasına yönelik televizyondaki abur cubur reklamlarına kısıtlama getirilmesine karar verildi.

İngiltere’de, obezite ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), İngiltere’de yetişkin nüfusun yüzde 60'ından fazlasının aşırı kilolu veya obez olduğunu belirtti.

Çocukların obezitenin korunmasına yönelik yeni bir adım atıldı.

Abur cubur reklamlarına kısıtlamalar getirilmesine karar verildi.

Hükümet, ülke genelinde şeker, tuz ve yağ oranı yüksek ürünlerin reklamlarının televizyonda saat 21.00'den önce yayınlanmasını yasakladı.

Kısıtlamanın, Başbakan Boris Johnson'ın ülke genelinde yetişkinlerin 4’te 1’inden fazlasını etkileyen obezite ile mücadeleyi hükümetin önceliği haline getirdiğini açıklamasının ardından getirildiği bildirildi.

KISITLAMAYA DAHİL OLAN ÜRÜNLER

Kısıtlamaya dahil olan ürünler; çikolata, hamburger, kek, dondurma, bisküvi, şekerli meyve suları ve cipslerin yanı sıra kahvaltılık gevrekler ve hazır yemekler olarak açıklandı.

GELECEK YIL YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

İnternet üzerinden yapılan abur cubur reklamlarına da yeni kısıtlamalar getirileceği belirtilirken, düzenlemelere ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Yasağın gelecek yılın sonundan itibaren yürürlüğe gireceği belirtildi.

“YEME ALIŞKANLIKLARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLABİLİR”

Halk Sağlığı Bakanı Jo Churchill konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

“Çocuklarımızın sağlığını iyileştirmeye ve obezite ile mücadele etmeye kararlıyız. Gençlerin gördüğü içerik, yemek konusunda yaptıkları seçimler ve yeme alışkanlıkları üzerinde etkili olabilir.

Çocukların internette daha fazla zaman geçirmeye başlaması nedeniyle onları sağlıksız reklamlardan korumak için harekete geçmemiz hayati önem taşıyor.”





GIDA ŞİRKETLERİ KARŞI ÇIKMIŞTI

Geçtiğimi yıl, internet reklamlarının tamamen yasaklanması önerilmesine gıda şirketleri tarafından tepki gösterilmişti.

Şirketler, yılda 100 milyonlarca sterlin değerindeki reklamları yasaklamanın orantısız olacağını söyleyerek, öneriye karşı çıkmıştı.