İngiltere’de Örümcek Adam, market çalışanına saldırdı

TikTok üzerinden yayılan bir videoda Örümcek Adam kostümü giymiş bir kişi market çalışanına saldırdı. O sırada kayıt altında olan telefonlar, yaşananları ve şaşkın insanları kayıt altına aldı.

İngiltere’de TikTok mafyası olarak da adlandırılan bir grup Örümcek Adam kostümlü kişi, süpermarket çalışanlarına eş zamanlı olarak saldırılar düzenledi.

Bir kısmı popüler sosyal medya üzerinden canlı yayın ile bu şiddeti gözler önüne sererken, bir kısmı da çektiği videoyu hesabında paylaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kısa süre içinde olay hakkında soruşturma başlatan yetkililer, saldırganların eşkâllerini tespit etmeye çalışıyor.

Yapılan açıklamaya göre 5 kişi söz konusu olay sonrası gözaltına alındı.

Örümcek Adam markette dehşet saçtı VİDEO

HER ŞEY DAHA FAZLA BEĞENİ ALMAK İÇİN...

Farklı yaş gruplarında olan bu kişiler, eğlence amaçlı insanlara saldırıyorlar ve daha fazla beğeni almak için bütün güçleriyle market çalışanlarına şiddet uyguluyorlar.