İngiltere'de otobüste seyahat eden genç kızın yüzünü ısırdı: 50 dikiş atıldı

İngiltere'de korkunç bir olay yaşandı.

19 yaşındaki Ella Dowling, evine gitmek üzere bindiği otobüste 53 yaşındaki Darren Taylor'un saldırısına uğradı.

GENÇ KIZIN YÜZÜNÜ 5 DAKİKA BOYUNCA ISIRDI

5 dakika boyunca yüzü ısırılan Dowling, apar topar hastaneye kaldırıldı.

Dowling'in yüzüne 50 dikiş atan doktorlar, saldırı sonucu ortaya çıkan izlerin, genç kızın yüzünde ömür boyu kalabileceğini belirtti.

"HİSSETTİĞİM ACI SONSUZA DEK AKLIMDA KALACAK"

Ella Dowling, korkunç anları şu sözlerle anlattı:

''Dişlerini, yüzüme geçirdiğinde hissettiğim acı, sonsuza dek aklımda kalacak. Oyuncağıyla oynayan bir köpek gibiydi, başını bir sağa bir sola sallıyordu. En kötüsü de saldırı anında çığlık bile atamamamdı. Çünkü ağzıyla ağzımı kapamıştı. Saldırıdan sonra yüzümü ilk gördüğümde kendimi tanıyamadım. Travma sonrası stres bozukluğum oluştu. O günden beri otobüse binmiyorum. Her evden çıktığımda annemle ya da bir arkadaşımla telefonda konuşmak zorunda kalıyorum çünkü tekrar saldırıya uğramaktan korkuyorum.