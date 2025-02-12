İngiltere'de oyun alanından 150 bomba çıktı

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İngiltere'de korkutan olay...

Ülkenin kuzeyindeki bir çocuk parkının altında, 2. Dünya Savaşı'ndan kalma 150'den fazla bomba bulundu.

İNŞAAT ÇALIŞMASINDA BULUNDU

Bombalar, İskoçya sınırına yakın küçük bir kasaba olan Wooler'da Scotts Park oyun alanının yenilenmesi için yürütülen bir inşaat projesi sırasında keşfedildi.

İşçiler 14 Ocak'ta, zemini kazarken "şüpheli bir nesne" buldu.

Bulunan nesnenin bir tatbikat bombası veya eğitim amaçlı kullanılan ancak yine de zararlı olabilen bir bomba türü olduğu ortaya çıktı.

Patlamamış mühimmat konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Brimstone Site Investigations, bölgeyi araştırmak için görevlendirildi.

ART ARDA BOMBALAR BULUNDU

Araştırmanın ilk gününde, her biri 10 pound ağırlığında 65 adet ek tatbikat bombası ve sis fişeği bulundu.

Çalışmaların ikinci gününde 90 adet daha tatbikat bombası toplandığı ve depolama alanına taşındığı belirtildi.

BBC, Savunma Bakanlığı'nın olay yerinde kapsamlı bir araştırma yapılmasını emrettiğini bildirdi.