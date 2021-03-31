İngiltere'de parklar ve plajlar doldu

Kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından sıcak havayı fırsat bilenler, soluğu dışarıda aldı.

İngiltere'de hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte insanlar kendilerini dışarı attı.

Meteoroloji uzmanları, çarşamba günkü sıcaklığın 1968 yılında Cambridgeshire'de kaydedilen 25.6 santigrat dereceyi geçmesini beklediklerini söylüyor.

GÜNEŞLİ HAVAYLA BİRLİKTE YOĞUNLUK OLUŞTU

İngiltere'de pazartesi günü koronavirüs tedbirlerinin esnetilmesiyle birlikte insanlar, güneşli havanın tadını çıkarmaya başladı.

Yeni karara göre, iki farklı hane halkından 6 kişiye kadar gruplar halinde bir araya gelinebilecek.

Ortaya çıkan kalabalık görüntülerin ardından Sağlık Bakanı Matt Hancock, uyarılarda bulundu.

SAĞLIK BAKANI UYARDI: MAHVETMEYELİM

Hancock, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Güneşin tadını çıkaralım ama bunu güvenli bir şekilde yapalım. Bugüne kadar geldik, mahvetmeyelim." dedi.

İngiliz bakanın uyarısı, Başbakan Boris Johnson'ın insanların spor ve egzersiz yapmak için güzel havadan yararlanacaklarını umduğunu söylemesinin ardından geldi.

Öte yandan, başkent Londra'da da hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi bekleniyor.

İNGİLTERE'DE SALGIN BİLANÇOSU

Worldometers internet sitesinin paylaştığı verilere göre, İngiltere'de şimdiye kadar koronavirüs kaynaklı 4 milyon 341 bin 736 vaka ve 126 bin 670 ölüm yaşandı.

Ülkede 30 milyonun üzerinde kişi koronavirüs aşısının ilk dozunu yaptırdı.

İNGİLİZ BASINININ GÜNDEMİ KALABALIK GÖRÜNTÜLER

İngiltere oluşan kalabalık görüntüler, ülkede yayın yapan gazetelerin ilk sayfasında yer aldı.

Daily Express, kısıtlamalarda gevşemeye gidilmesinin ardından son 53 yılın en sıcak mart gününde insanların plajlara ve parklara akın ettiğini yazdı. Haberin fotoğrafında bir plajdan görüntüye yer verildi.

"HER ŞEYİN BİTTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORLAR"

Daily Mail de parktan bir fotoğrafa yer verdiği manşetinde "Bazı insanlar parkta... Her şeyin bittiğini düşünüyorlar" başlığını attı.

Ayrıca, haberde son 53 yıl içindeki en sıcak mart günü olduğu anımsatıldı.