İngiltere'de PKK paçavralarını taşımanın suç olduğuna hükmedildi

Terör örgütüne ait bez parçalarının taşınmasıyla ilgili kritik bir karara imza atıldı. Karar, diğer ilgili davalarda emsal teşkil edecek.

İngiltere'de, terör örgütü PKK yandaşlarının aleyhinde karar çıktı.

Ülkedeki Yargıtay, gösteri sırasında terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavraları taşıyan kişilere verilen cezaları onadı.

İNGİLTERE YARGITAYI'NDAN ÖNEMLİ KARAR

Kararda, 2000 tarihli Terörle Mücadele Yasası'nın 13. maddesinin bir kişinin halka açık yerde, bir eşyayı bu kişinin yasaklanmış bir örgütün üyesi veya destekçisi olduğu yönünde makul şüphe oluşturacak şekilde taşımasının suç olduğunu öngördüğü belirtildi.

Rahman Pwr, İsmail Akdoğan ve Rotinda Demir'in de Afrin'e yönelik harekat (Zeytin Dalı Harekatı) sırasında 27 Ocak 2018'de Londra'daki bir gösteride İngiltere'nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK'ya ait paçavrayı taşıdığının sabit olduğu ifade edildi.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ HAKKIYLA BAĞDAŞMIYOR

Söz konusu şahısların taşıdıkları şeyin, PKK'ya ait olduğunu bilmemelerine imkan bulunmadığı, ayrıca yaptıklarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesi kapsamındaki ifade özgürlüğü hakkıyla bağdaşmadığına hükmedilerek şartlı hapis cezası verildiği ve bu kapsamda Yüksek Mahkeme'ye yapılan itirazın reddedildiği hatırlatıldı.

MAKUL ŞÜPHE OLUŞTURDU

Kararda, bir kişinin taşıdığı veya giydiği şeyin yasaklı bir örgüte ait olup olmadığını bilmesi için zihinsel yeterliliğin kafi olduğu, eylem sırasında kullanılan ve polis tarafından kayıt altına alınan ifadeler ve sözlerin de suç işleme kastına ilişkin makul şüphe oluşturduğu ifade edildi.

EYLEMİN ŞİDDETE TEŞVİK EDİP ETMEDİĞİNE BAKILMASINA GEREK YOK

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarının, ifade özgürlüğü hakkı ile terörü önleyerek toplumu koruma ihtiyacı arasında adil bir denge kurduğu vurgulanan kararda, bunun için eylemin şiddete teşvik edip etmediğine bakılmasına gerek olmadığı, başvurunun reddedilmesine karar verildiği bildirildi.

EMSAL TEŞKİL EDECEK

Karar, İngiltere'de PKK veya diğer yasaklı örgütleri simgeleyen sembollerin giyilmesi ve taşınmasıyla ilgili davalarda emsal teşkil edecek.