İngiltere’de posta hizmetleri çalışanları iş bıraktı

İşçiler, yüzde 10,1'lik enflasyonu yansıtacak düzeyde maaş artışı istiyor. Binlerce çalışan, greve gitme kararı aldı.

İngiltere'de posta servisi çalışanları, maaş artışı taleplerini duyurabilmek için greve gitti.

Royal Mail’e bağlı 115 bin çalışan, ülke çapında iş bıraktı. Grev, bugün dahil toplam dört gün sürecek.

Adil ücret artışı istiyorlar

Greve giden işçileri temsil eden İletişim Çalışanları Sendikası’ndan (CWU) yapılan açıklamada, işçilerin daha adil bir ücret artışı talep ettiği belirtilerek bugün, 31 Ağustos, 8 ve 9 Eylül tarihlerinde greve gidilmesine karar verildiği bildirildi.

"Enflasyonu yansıtacak düzeyde olmalı"

Açıklamada işçilere yapılacak ücret artışının, ülkede son 40 yılın en yüksek seviyesinde olan mevcut enflasyonu yansıtacak bir düzeyde olması gerektiği kaydedildi.

Sendika, işveren ile üç ay boyunca sürdürülen görüşmelerin ardından yıllık yüzde 5,5 seviyesinde olan ücret artışı teklifini reddetmişti.

İngiltere'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesinde

AA'nın haberine göre, ülkede yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

İngiltere Merkez Bankası, artan enflasyonla mücadele için bu ayın başında son 27 yılın en yüksek faiz artışını yaparak politika faizini yüzde 1,25’ten yüzde 1,75’e yükseltmişti.