Aktivistler, Londra yönetiminden iklim değişikliğine karşı ciddi adımlar istedi. Grup üyeleri, protesto sırasında kendilerini yola yapıştırarak trafiği kilitledi.

İngiltere'de çevreci aktivist grup "Insulate Britain" üyeleri, yeni bir protestoya imza attı.

Grup, başkent Londra’da parlamentoya giden sokak ve caddeleri kapattı.

LONDRA'DA YAPIŞTIRICILI EYLEM

Protestocular, kendilerini yollara yapıştırarak, hükümetin iklim değişikliği konusunda daha ciddi adımlar atması çağrısında bulundu.

Gösteri nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, polis göstericilerden bazılarını gözaltına aldı.

İngiltere'de protestocular, kendilerini yollara yapıştırdı ViDEO

"TAHAMMÜL EDİLEMEZ"

Insulate Britain, 62 üyesinin yolda oturarak taleplerini dile getirdiğini söyledi. Protestoculardan yaklaşık 30'unun kendilerini yola yapıştırdığı kaydedildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ofisinden yapılan açıklamada, "Yollara zarar veren bu grubun yol açtığı aksama tahammül edilemez. Binlerce yolculuğu kesintiye uğrattı. Yaşamları ve geçim kaynaklarını riske attı." denildi.

"DEMOKRASİYE MÜDAHALE"

Mirror'ın haberine göre, Avam Kamarası Başkanı Lindsay Hoyle, protesto için "Kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Hoyle, Londra'da ortaya çıkan tabloyu "Demokrasiye müdahale." diyerek nitelendirdi.

Ulaştırma Bakanı Grant Shapps da milletvekillerinin ulaşımının engellenmesinin "kabul edilemez" olduğunu kaydetti.