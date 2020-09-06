Restoranda yaşanan gerginliği sona erdirmek isteyen polis, tarafları ayırmak için şok tabancası kullandı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan restorana gelen müşteriler arasında, yemek sırası yüzünden kavga çıktı.

Durumu fark eden 4 polis ise kavgaya müdahale etmek istedi fakat müşteriler uyarılara aldırış etmedi.

SERT MÜDAHALE

Polisin ikinci müdahalesi ise oldukça sert oldu. Alkol aldıkları tespit edilen kişiler şok tabancası ile etkisiz hale getirildi.

Elektrik akımı müşterilerden birinde kas zedelenmesine neden olurken, yaşanan o anlar sosyal medyada paylaşıldı.

İki müşteri de polis tarafından gözaltına alındı.

İngiltere’de restoranda çıkan kavgaya şok tabancalı müdahale VİDEO