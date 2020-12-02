İngiltere’de sarayın hırsızı yakalandı

Kraliçe Elizabeth’in yanında uzun süre çalışan saray görevlisi Adamo Canto, saraydan çaldıklarını internette sattığını itiraf etti.

Kraliçe Elizabeth’in yanında uzun süre çalışan saray görevlisinden hırsızlık itirafı geldi.

Adamo Canto, Kraliçe’nin konutundan çaldıklarını internette sattığını itiraf etti.

SARAYIN AHIRINDA BULUNDU

BBC'nin haberine göre, yemek servisi asistanı, Kasım 2019 ile Ağustos 2020 arasında Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde üç hırsızlık suçunu kabul etti.

Canto'nun, polisin sarayın ahırında bulduğu "önemli miktarda" eşyayı çaldığı bildirildi.

Çalınan eşyalardan bazıları arasında Prens Harry, Prens William ve Kate Middleton'un imzalı resmi fotoğrafları ile Kraliçe Elizabeth'e Evin Ustası olarak hizmet veren emekli Koramiral Tony Johnstone-Burt'a ait bir madalya da bulunuyor.

135 BİN DOLAR DEĞERİNDE EŞYA ÇALDI

Canto’nun ayrıca, ABD Başkan Donald Trump'ın Birleşik Krallık ziyaretine ait 2 bin dolar değerindeki fotoğraf albümünü de çaldığı ortaya çıktı.

Saraydan çalınan eşyaların toplam değerinin 135 bin doları bulduğu belirtilirken, 37 parçanın internet üzerinden değerinin altında satılarak 10 bin dolar gelir getirdiği öğrenildi.

KEFALETLE SERBEST KALDI

Canto, mahkemede, pandemi nedeniyle saraydaki ofislere ve genellikle sık gitmediği diğer alanlara erişim sağladığını söyledi.

Kefaletle serbest bırakılan eski saray çalışanı, olası bir hapis cezasıyla karşı karşıya.