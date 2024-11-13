İngiltere'de sigara bırakma hapı kullanıma sunulacak

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Sigara bırakma hapı, İngiltere genelinde sigaraya bağlı binlerce ölümün önlenmesine yardımcı olabilir.

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (National Health Services - NHS), sigarayı bırakmak isteyenler için ilginç bir ilacı kullanıma sundu.

Sigarayı kısa yoldan bırakmak isteyenler için daha etkili bir çözüm sunan Varenicline adlı yeni bir ilaç kullanılacak.

SİGARAYI BIRAKTIRAN HAP

NHS England’a göre bu ilaç, nikotin bantları ve sakızlardan daha etkili olup, elektronik sigara kadar başarılı sonuçlar sağlıyor.

Varenicline’in, günlük alındığında nikotin isteğini azalttığı ve beyindeki nikotinin keyif verici etkilerini engellediği belirtiliyor.

Ayrıca sinirlilik ve uykusuzluk gibi yoksunluk belirtilerini hafifletebileceği bildiriliyor.

85 BİNDEN FAZLA KİŞİYE SİGARAYI BIRAKTIRACAK

NHS England, danışmanlık gibi psikoterapötik yardımla birleştirildiğinde, tedavi gören dört kişiden birinin en az altı ay boyunca sigarayı bırakabildiğini vurguladı.

Bu ilaç, yalnızca reçeteyle alınabiliyor ve pratisyen hekimler ya da NHS'nin sigara bırakma hizmetleri aracılığıyla sunuluyor. University College London (UCL) araştırmasına göre, Varenicline’in yılda 85 binden fazla kişinin sigarayı bırakmasına ve önümüzdeki beş yılda 9 bin 500 sigara kaynaklı ölümü önlemesine katkı sağlayabileceği tahmin ediliyor.

"HAYAT KURTARABİLİR"

İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting, “Önlemek tedavi etmekten iyidir. Bu hapın yaygınlaşması NHS'ye milyonlarca sterlin kazandırabilir, bekleyen diğer hastaların daha hızlı tedavisine olanak tanıyabilir ve hayat kurtarabilir.” dedi.

Daha önce Champix adıyla bilinen bu ilaç, 2021’de geri çekilmişti. Yeniden piyasaya sürülen versiyon, İlaç Sağlığı ve Düzenleme Kurumu (MHRA) tarafından güvenli olarak onaylandı.