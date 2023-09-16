İngiltere'de sıradışı eğlence: En çirkin yüz yarışması En bozuk yüze bürünmeyi başaran kişi, yarışmanın kazananı oluyor. Şampiyona öncesi antrenman yapan katılımcılar objektiflere yansıdı.

ensonhaber.com

İngiltere, ender rastlanan bir yarışmaya ev sahipliği yapıyor.

"World Gurning Championships" (Dünya Bozuk Yüz Şampiyonası) olarak bilinen yarışmada katılımcılar, en çirkin yüzlere sahip olarak şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

Yarışma öncesi antrenman yaptılar

Şampiyonaya Claire Lister, Adrian Zivelonghi, Ged Eccles ve Tommy Mattinson katılacak.

Söz konusu dört isim, ilki 1267'de düzenlendiği belirtilen Egremont Yengeç Fuarı sırasında düzenlenecek yarışma öncesinde antrenman yaparken objektiflere yansıdı.

İngiliz geleneği

Lister, Zivelonghi, Eccles ve Mattinson'ın birbirinden farklı yüz şekline büründükleri görüldü.

Dikkatleri üzerine çeken yarışma, kırsalda düzenlenen İngiliz geleneği olarak biliniyor.

En çarpık yüze bürünmek zorundalar

Yarışmanın kazananı, en çarpık yüz ifadesine bürünmek zorunda. Yarışmacılar becerebilecekleri en çirkin yüze sahip olmaya çalışıyor.

Bunu başarabilen, şampiyonanın kazananı olarak ilan ediliyor. Tommy Mattinson, 11 kez kazanan oldu.