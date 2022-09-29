Mağazada ortaya çıkan görüntü, ırkçılıkla ilgili tepkileri beraberinde getirdi. Açıklama yapan satış yeri, özür diledi.

İngiltere'nin Essex bölgesinde bir mağaza, ırkçılığa sahne oldu.

Cilt bakım ürünlerinin satıldığı mağazada siyahilere yönelik ürünler, kutulara yerleştirilerek emniyeti artırıldı.

Raflardaki ürünlere ırkçı yaklaşım kamerada

Mağazaya giden müşterilerden biri, göze çarpan o anları kayıt altına aldı.

Beyaz ciltlere ilişkin ürünlerin ise daha pahalı olduğu ve güvenlik kutularında bulunmadığı ortaya çıktı.

Mağaza özür diledi

Sosyal medyanın gündemine oturan görüntüler nedeniyle mağaza "ırkçı" olmakla suçlandı.

Açıklama yapan satış yetkilileri, güvenlik kilitleri için özür diledi. Açıklamada, "Bu şekilde güvenlik etiketine sahip olmamaları gerekiyordu.” denildi.

İngiltere'de siyahilerin ürünleri, güvenlik kutularına yerleştirildi ViDEO