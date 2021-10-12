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- İngiltere'de soğutma kulelerinin yıkılma anı
İngiltere'de soğutma kulelerinin yıkılma anı
Planlama işleminin 18 ay sürdüğü dört kule, patlatılarak yıkıldı.
- Haber Merkezi
- 12.10.2021 - 11:20
- Güncelleme : 12.10.2021 - 11:30
İngiltere'nin kuzeyindeki Yorkshire'da bulunan, kömürle çalışan elektrik santraliyle ilgili yıkım gerçekleştirildi.
Eggborough elektrik santrali, Eylül 2018'de kullanım dışı kalmıştı.
KULELER YIKILDI
Santralin soğutma kulelerinin yıkım işlemi, patlayıcılarla gerçekleştirildi. Yıkım için 18 ay boyunca plan yapıldı.
YIKIM ANI KAMERADA
Diğer dört kulenin daha önce yıkıldığı belirtilirken, patlamayla birlikte kulelerin yerle bir olması farklı açılardan kaydedildi.
Proje yöneticisi James Fincham, 2022'de sahada daha fazla yıkım konusunda çalışmaların devam ettiğini söyledi.
İngiltere'de soğutma kulelerinin yıkılma anı ViDEO