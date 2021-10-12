Planlama işleminin 18 ay sürdüğü dört kule, patlatılarak yıkıldı.

İngiltere'nin kuzeyindeki Yorkshire'da bulunan, kömürle çalışan elektrik santraliyle ilgili yıkım gerçekleştirildi.

Eggborough elektrik santrali, Eylül 2018'de kullanım dışı kalmıştı.

KULELER YIKILDI

Santralin soğutma kulelerinin yıkım işlemi, patlayıcılarla gerçekleştirildi. Yıkım için 18 ay boyunca plan yapıldı.

YIKIM ANI KAMERADA

Diğer dört kulenin daha önce yıkıldığı belirtilirken, patlamayla birlikte kulelerin yerle bir olması farklı açılardan kaydedildi.

Proje yöneticisi James Fincham, 2022'de sahada daha fazla yıkım konusunda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

İngiltere'de soğutma kulelerinin yıkılma anı ViDEO