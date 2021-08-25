İngiltere’nin güneyinde bulunan Bournemouth kentinde polisin, sokak sanatçısına şiddet uyguladığı anlar çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.

İngiltere'nin Bournemouth kentinde polis, bir sokak sanatçısına şiddet uyguladı. Bölgedeki kişiler tarafından kaydedilen görüntülerde, 5 polisin sokak sanatçısını etkisiz hale getirmeye çalışırken şiddet uyguladığı görüldü.

POLİS ŞİDDETİ ÜZERİNE 'ÜZGÜNÜM' DİYE BAĞIRDI

Bölgedeki kişiler tarafından kaydedilen görüntülerde, 40’lı yaşlarındaki adamın polis şiddeti üzerine defalarca "üzgünüm" diye bağırdığı duyulurken, olay yerindeki görgü tanıkları ise polisin tutuklama sırasında "açıkça kaba kuvvet" kullandığını ifade etti.

İngiltere'de sokak sanatçısına polis şiddeti VİDEO

SOKAK SANATÇISI HASTANEYE KALDIRILDI

Geçtiğimiz cumartesi günü yerel saat ile 17:00’de gerçekleşen olayda, polis tarafından etkisiz hale getirilen ve darbedilen sokak sanatçısının hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

BÖLGEYİ TERK ETMESİ İSTENDİĞİNDE KARŞI GELEREK KAVGA ÇIKARDIĞI BELİRTİLDİ

Dorset polisi tarafından olayla ilgili yapılan açıklamada, bir sokak müzisyenin halka açık yerlerde yasa dışı performans sergilediği ve bölgeyi terk etmesi istendiğinde karşı gelerek kavga çıkardığı belirtildi.

Polis, adamın saldırganlaşması üzerine ekiplerin müdahale ettiğini ve adamın saldırı şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi. Polis ayrıca, bir aramanın ardından gözaltına alınan şahsın üzerinde bir tür uyuşturucu bulundurduğunu da aktardı.

"VİDEODA GÖSTERİLDİĞİ GİBİ, MÜDAHALEYE YARDIMCI OLMAK İÇİN BAŞKA MEMURLAR KATILDI"

Bournemouth’taki Polis Başmüfettişi Mark Callaghan, "Bu olayın bir bölümünü gösteren videoların farkındayız. Ön cephedeki memurlar, bu tür durumlarla kendi başlarına ilgilenirken ve olayın büyümesini engellemek için gereken eylemleri uygularken zor bir iş ile karşı karşıya kalıyor. Videoda gösterildiği gibi, müdahaleye yardımcı olmak için başka memurlar katıldı. Tutuklamaya direndiği bildirilen bir kişiyle karşı karşıya kalındığında, birkaç memurun bu tür bir olaylarla ilgilenmesi, hem kendi güvenliği hem de bireyin güvenliğini sağlamak için daha güvenlidir" dedi.