İngiltere’de soyguncu, marketin kepenginin altına sıkıştı İngiltere’nin Newcastle kentinin güneyinde bir markete giren soyguncu, kasiyere bıçak çekti ve alkollü içecekleri çalarak kaçmaya çalıştı.

İHA

İngiltere'nin Newcastle kentinin güneyindeki Durham kentinde bir markete giriş yapan soyguncu, 6 tane alkollü içeceği çalmak için kasaya yöneldi ve kasiyere bıçak çekti.

Durham Polis Teşkilatı, soyguncunun kasiyeri tehdit ettiğini belitti.

Yayınlanan güvenlik kamerası görüntüsünde, soyguncudan hızlı davranan kasiyer, dışarıya çıkarak önce kapıyı tuttu.

Kepengin altında sıkıştı

Soyguncu ise kapıyı açmaya çalıştı. Kasiyer daha sonra kumandayla marketin kepengini indirmeye başladı.

Soyguncu kapıyı zorlayarak açtı ve kapanmak üzere olan kepengin altına girdi ancak sıkıştı.

Daha sonra olay yerine intikal eden polis, soyguncuyu gözaltına aldı.

Polis paketleyip götürdü

Durham Polis Teşkilatı Dedektifi Paul Mawson, yaptığı açıklamada, “Bizim için çok zor bir gözaltı olmadı. Dürüst olmak gerekirse soygun başladığı hızla sona erdi.” dedi.

Durham Polis Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, 30 yaşında olduğu ifade edilen soyguncunun 15 Haziran’da duruşmasının yapıldığını, 3 yıl 4 ay hapis cezası aldığını duyurdu.