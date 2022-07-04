İngiltere'de sürücüler, ucuz benzin için gösteri düzenledi

Üç şeritli otoyolları seçen göstericiler, araçlarıyla yavaş ilerleyerek, yakıttaki verginin düşürülmesini istedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının körüklediği küresel petrol arzı sorunları, fiyatlarda dalgalanmaya sebep oldu.

İngiltere'de son günlerde tırmanışa geçen benzin fiyatları, ülkede protestoları beraberinde getirdi.

Sürücüler, araçlarıyla M4 ve M5 kara yollarında yavaş ilerleyerek duruma tepki gösterdi.

Yakıt vergisinin düşürülmesini istiyorlar

Söz konusu yollarda diğer sürücüler, eylem nedeniyle gecikmelerle karşı karşıya kaldı. İngiliz polisinin, konvoya eşlik ettiği görüldü.

Independent'ın haberine göre, yakıt vergisinin düşürülmesi çağrısında bulunan İngiliz vatandaşları, yolda bilerek hızlarını azalttı.

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Sürücülerden yavaş ilerlemeli protesto

Yavaş ilerlemeye sahne olan araçlı protestoda, İngiltere ile Galler arasındaki köprü, hedeflenen ana yollardan biri oldu.

Ağırlıklı olarak üç şeritli otoyolları hedef alan protestocular, böylece iki şeridi yavaşlatmaya çalıştı.

Litre başına 0,85 sterlin vergi

Mail'de yer alan bilgiye göre, İngiltere'de şu anda 1 litre kurşunsuz benzin ortalama 1,91 sterlinden satılıyor.

Yakıt vergisi ve KDV ise litre başına yaklaşık 0,85 sterlin olarak hesaplanıyor.