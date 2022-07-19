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    İngiltere'de tarihin en sıcak gününü yaşanıyor

    Tarihinin en sıcak gününü yaşan İngilizler 39 santigrat dereceyi gördü.
    • 19.07.2022 - 15:02
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    İngiltere'de tarihin en sıcak gününü yaşanıyor

    Avrupa tarihi sıcaklarla kavruluyor.

    Bu durumdan Akdeniz havzası orman yangınları ile nasiplenirken İngiltere gibi kuzey ülkeleri boğucu sıcaklıkların esiri oldu.

    Tarihin en sıcak günü

    AA'nın haberine göre İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), ülkede tespit edilen sıcaklıkların 39.1 santigrat dereceye ulaştığını ve bunun ülke tarihinin en yüksek sıcaklığı olduğunu bildirdi.

    Bu sabah saatlerinde ülkede sıcaklıkların ilk kez 40 santigrat dereceye ulaşabileceği ve sağlıklı insanlar arasında ciddi hastalık ve hatta ölüm riski oluşturabileceği dikkate alınarak ilk defa aşırı sıcaklık uyarısı yapılmıştı.

    İngiltere de tarihin en sıcak gününü yaşanıyor #1

    2019 rekoru 38,7 derece

    İngiltere'de şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sıcaklık, 2019'da bir rekor olan 38,7 santigrat derece olarak tespit edilmişti.

    Seyahat, sağlık hizmetleri ve eğitimi olumsuz etkileyen aşırı sıcaklıklara yönelik "kırmızı" alarmın 19 Temmuz'a kadar süreceği bildirilmişti.

    İngiltere de tarihin en sıcak gününü yaşanıyor #2

    Havaalanlarında pistler eridi

    Dün, aşırı sıcakların Luton Havalimanı'ndaki pistlere zarar vermesi uçuşların ertelenmesine neden olmuştu.

    Yetkililer, sıcakların neden olduğu tahribatın olabildiğince kısa sürede onarılacağı belirtilmiş, güvenli uçuşların sağlanması için pistin onarım süresi boyunca uçuşların ertelendiği bilgisi paylaşılmıştı.

    İngiltere de tarihin en sıcak gününü yaşanıyor #3

    İngiltere de tarihin en sıcak gününü yaşanıyor #4

    İngiltere de tarihin en sıcak gününü yaşanıyor #5

    İngiltere de tarihin en sıcak gününü yaşanıyor #6


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