İngiltere'de tek kullanımlık plastiklere yasak kararı: 1 Ekim'de yürürlüğe girecek Plastik çatal, bıçak, tabak ve tepsi gibi ürünler, gelecek aydan itibaren yasaklanacak. Yasağa rağmen plastik ürünleri tedarik edenlere para cezası uygulanacak.

AA

İngiltere, çevre kirliliğini azaltmak için tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklamaya karar verdi.

Alınan karar kapsamında, plastik çatal, bıçak, tabak ve tepsi gibi ürünlerin kullanımı 1 Ekim'den itibaren yasak olacak.

Söz konusu uygulama, süpermarketler veya paket servisler tarafından kullanılan plastik ürünleri ise kapsamayacak.

1 Ekim'den sonra para cezası

Yasaklanan tek kullanımlık plastikleri 1 Ekim'den sonra tedarik etmeyi sürdüren işletmeler, para cezasına çarptırılabilecek ve yerel makamlar tarafından denetime tabi tutulabilecek.

İskoçya uyguluyor

Benzer yasaklar İskoçya'da uygulanırken, İngiltere'de tek kullanımlık plastik pipetler, karıştırıcılar ve plastik saplı pamuklu çubuklar 2020'de yasaklanmıştı.

İskoçya, Haziran 2022'de işletmeler için tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklamıştı.

Galler'de ise Aralık 2022'de benzer bir yasa onaylanmış, ancak uygulamanın bazı bölümlerinin 2026'ya kadar yürürlüğe giremeyebileceği belirtilmişti.

Sadece yüzde 10'u geri dönüştürülüyor

İngiltere'de veriler, her yıl yaklaşık 1,1 milyar tek kullanımlık plastik tabak ve 4,25 milyar çatal bıçak takımı kullandığını, bunların sadece yüzde 10'unun kullanıldıktan sonra geri dönüştürüldüğünü ortaya koyuyor.

Avrupa Birliği (AB) plastik atık miktarını azaltmak için son yıllarda yeni düzenlemeler getirmiş, 2021'de de tek kullanımlık tabak, çatal, bardak ve pipet gibi plastikleri yasaklamıştı.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)