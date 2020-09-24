İngiltere'de test yetersizliği: Sağlıkçılar işe gidemiyor

İngiltere'de, düzenli test olmaları gereken sağlık çalışanlarının koronavirüs testi yetersizliği nedeniyle işlerine gidemediği bildirildi.

İngiltere'de korona vakaları artmaya devam ederken, sağlık sektöründeki eksiklikler salgınla mücadeleyi olumsuz etkiliyor.

Guardian gazetesinin haberine göre, İngiltere Aile Hekimleri Birliği (RCGP), hükümetin Koronavirüs Test ve İzleme Sisteminin sorumlusu Dido Harding'e bir mektup gönderdi.

Mektupta, düzenli test olmaları gereken sağlık çalışanlarının yaşadığı test krizinin sonlandırılması istendi.

"ÇALIŞANLAR İŞE GİDEMİYOR"

Mektupta, sağlık çalışanlarının test sıkıntısı nedeniyle işlerine dönemediği bilgisi paylaşılarak, bu nedenle korona ile mücadelenin de önemli bir parçası olan mevsimsel grip aşısı çalışmalarının zarar göreceği uyarısı yapıldı.

Okulların ve bazı işyerlerinin yeniden açılmasıyla aile hekimleriyle randevuların arttığına dikkat çekilen mektupta, sağlık çalışanları eve kapanmak zorunda kaldığı için hastaların bakımının da olumsuz etkilendiği belirtildi.

TEST İÇİN HAFTALARCA BEKLENİYOR

İngiliz medyasında, koronavirüs testi yaptırmak için insanların haftalarca bekletildiği ileri sürülmüştü.

Basındaki haberlerde, insanların şehir merkezlerine yüzlerce kilometre uzaktaki test ve izleme merkezlerine gitmek zorunda kaldığı ve test sonuçlarının da zamanında teslim edilmediği iddiaları yer almıştı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock iddialar üzerine, ülkede kişi başına düşen test oranının diğer Avrupa ülkelerinden daha yüksek olduğu, hükümetin bazı çalışanlar için testleri öncelikli hale getirmeye odaklandığı açıklamasını yapmıştı.