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    İngiltere'de uyandığında evinde polislerle birlikte Boris Johnson’ı gördü

    Güney Londra bölgesinde polisin uyuşturucu baskını sırasında uykudan uyanan şüpheli, karşısında İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ı görürken o anları kaydetti.
    • 01.09.2022 - 12:07
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 12:18
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    İngiltere'de uyandığında evinde polislerle birlikte Boris Johnson’ı gördü

    İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün sabah yerel saatle 06.00 sıralarında Güney Londra bölgesinde polisin uyuşturucu baskınına katıldı.

    Baskın sırasında uykudan uyanan şüpheli, karşısında polisle birlikte Başbakan Johnson’ı gördü.

    Şüpheli, o anları kaydederek sosyal medyada, "Boris Johnson ve polis tarafından nasıl baskına uğradım?" mesajıyla paylaştı.

    "Nasılsınız"

    DHA'nın haberine göre; Johnson, elinde telefonla kendisini kaydeden şüpheliye gülümseyerek "Nasılsınız?" dedi.

    İngiltere de uyandığında evinde polislerle birlikte Boris Johnson’ı gördü #1

    "Şok olmuştum"

    Yerel basına konuşan ve sosyal medya hesaplarında Splinter Sales takma ismini kullanan kişi, "Şok olmuştum. Gece sarhoştum, uyandım ve karşımda Boris Johnson’ı gördüm. Rüya gördüğümü düşündüm." dedi.

    Gözaltı işlemi yapılmadı

    Polis sözcüsü, basına yaptığı açıklamada mülkte suç teşkil eden herhangi bir bulguya rastlanmadığını, bu kapsamda herhangi bir gözaltı yapılmadığını belirtti.

    İngiltere de uyandığında evinde polislerle birlikte Boris Johnson’ı gördü #2

    İngiltere de uyandığında evinde polislerle birlikte Boris Johnson’ı gördü #3


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