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    İngiltere'de uygun kişiyi bulamadığını söyleyen kadın sperm bankasını tercih etti

    Hertfordshire'da yaşayan 31 yaşındaki Danielle Buttle, doğru kişiyle karşılamadığını söyleyerek, sperm bankasından donör seçerek hamile kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2021 - 00:35
    • Güncelleme : 12.11.2021 - 00:45
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    İngiltere'de uygun kişiyi bulamadığını söyleyen kadın sperm bankasını tercih etti

    İngiltere'de 31 yaşındaki Danielle Buttle isimli kadın gündem oldu.

    Hertfordshire'da yaşayan 31 yaşındaki Buttle, hayatında doğru kişiyle karşılaşamadığını söyledi. Anne olmayı çok istediğini belirten Buttle, kendisininkine benzer özelliklere sahip bir sperm donörü seçti.

    İngiltere de uygun kişiyi bulamadığını söyleyen kadın sperm bankasını tercih etti #1

    SPERM BANKASINI TERCİH ETTİ

    Bir sperm bankasından Arjantinli donörü seçtikten sonra Danielle, ilk tüp bebek tedavisine girdi ve hamile kaldı.

    Bekar anne olmanın kimi zaman zor olduğundan söz eden Buttle, sosyal medyada üzerinden kendisiyle aynı yolu denemeye cesareti olan kadınlara kendi serüvenini anlatıyor.

    İngiltere de uygun kişiyi bulamadığını söyleyen kadın sperm bankasını tercih etti #2

    "DOĞRU BİRİNİ BULAMADIĞIM İÇİN BUNU TERCİH ETTİM"

    Hayatındaki en büyük hayalinin anne olmak olduğunu dile getiren Buttle, "Bebeklere her zaman takıntılıydım ve küçükken kız kardeşlerimle oyunlar oynadığımda hep hamile numarası yapardım. Son birkaç yıldır doğru kişiyi bulamadığım için paniğe kapılmaya başlamıştım ve bir sperm donörü kullanıp bunu tek başıma yapmakla ilgili şakaya yapıyordum. Ama sonrasında ‘Peki neden olmasın?’ diye düşündüm ve bunun doğru karar olduğunu anladım" dedi.

    İngiltere de uygun kişiyi bulamadığını söyleyen kadın sperm bankasını tercih etti #3

    "BUNU YAPTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

    Çocuğunun gelişimi ve psikolojisi açısından dünyaya geliş şeklini anlatmayı düşündüğünü dile getiren Buttle, "Robin bu dünyaya gelme şeklini onun sağlıklı bir birey olabilmesi açısından en genç yaşta bilecek. Bunu yaptığım için çok mutluyum" diye konuştu.

    İngiltere de uygun kişiyi bulamadığını söyleyen kadın sperm bankasını tercih etti #4

    İngiltere de uygun kişiyi bulamadığını söyleyen kadın sperm bankasını tercih etti #5

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