İngiltere'de vergi ödemediği ortaya çıkan hükümetin iki numaralı ismi istifa etti

İngiltere'de Başbakan Yardımcısı, Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanı ve İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner'ın, Manchester'daki evinin tapusundan ismini sildirip, Hove kentinde aldığı ikinci ev için tapu çıkardığı ve ödemesi gereken 40 bin sterlinlik damga vergisinden daha az vergi ödediği ortaya çıktı.

Bunun bir hata olduğunu belirten Rayner, yanlış vergi tavsiyesini sorumlu tutarken Rayner'in avukatları ise böyle bir tavsiye verilmediğini kaydetti.

"NİYETİM, DOĞRU MİKTARI ÖDEMEKTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİLDİ"

İngiltere hükümetinin iki numarası Rayner, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaştığı istifa mektubunda, vergi konusunda Konut Bakanı olarak daha özenli davranması gerektiğini kaydetti.

Karmaşık aile durumu ve Konut Bakanı olarak ek vergi tavsiyesi almamasının bir hata olduğunu kabul eden Rayner, "Niyetim, doğru miktarı ödemekten başka bir şey değildi. Bulgular ve yaşananların aileme etkisini göz önünde bulundurarak Başbakan Yardımcılığı, Konut, Topluluklar ve Yerel Yönetimler Bakanlığı ile İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevimden istifa ediyorum." ifadesini kullandı.

İngiltere medyası, Rayner'ın istifasının ardından Başbakan Keir Starmer'ın kabinede bazı değişiklikler yapacağı iddiasını paylaştı.