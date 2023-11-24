İngiltere'de yangın çıkan binanın çatısındaki işçi, vinçle kurtarıldı İngiltere'de yangın çıkan inşaat halindeki 16 katlı binanın çatısında mahsur kalan işçi, vinç ile son anda kurtarıldı.

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İHA

İngiltere'nin güneyindeki Reading kentinde inşaat halindeki 16 katlı bir binada çıkan yangın, büyük korkuya neden oldu.

Üst katta çıkan yangın nedeniyle gökyüzünü yoğun siyah duman bulutu kaplarken, binanın çatısında bir işçi mahsur kaldı. Çevresini duman saran işçi, vinç yardımıyla güvenli bir şekilde kurtarıldı. İşçinin kurtarılması, aşağıda bekleyen kalabalık tarafından alkışlarla karşılandı.

Vinç operatörü "kahraman" ilan edildi

İşçiyi kurtaran 65 yaşındaki vinç operatörü Glen Edwards, İngilizler tarafından “kahraman” olarak nitelendirildi. Edwards yaptığı açıklamada, rüzgar nedeniyle vinç sepetini kontrol etmekte zorlandığını ancak sepeti çatıya indirmeyi başardığını söyledi.

Dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırılırken, alevler olay yerine ulaşan 50 kişilik itfaiye ekibi tarafından kontrol altına alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)