İngiltere'de yaşam maliyeti krizi, günlük hayatı olumsuz etkiliyor

Artan hayat pahalılığı, ülkede yaşayanları zor durumda bıraktı. Nottingham sakinleri, tasarrufta bulunmaya çalıştıklarını söyledi.

İngiltere'de enflasyon, yüzde 10,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Yeni tahminlere göre, ülkedeki enflasyonun, gelecek yılın başında yüzde 18'i geçebileceği ve hayat pahalılığını yukarı itmeye devam edebileceği belirtiliyor.

Ev faturalarının 3 bin 500 sterlini aşmasının muhtemel olduğu ve önümüzdeki nisan ayına kadar 6 bin sterline yaklaşabileceği konuşuluyor.

İngiltere'de hayat pahalılığı

Channel 4 televizyonu, ülkedeki birçok kişinin, politikacıların aksine harekete geçmek için beklemediği ve "doğru yemek yerine sandviç, fırın yerine mikrodalga kullanarak," yaşam tarzını değiştirdiğine dikkati çekti.

Bir gıda yardım kuruluşu görevlisi Shoana Qureshi-Khan, insanların genellikle sebzeleri reddettiğini söyledi.

"Direkt açıp yiyilebilecek konservelere ihtiyacımız var"

"Patates gibi bir şeyi pişirmek oldukça kolay." diyen Qureshi-Khan, "Ancak onlar size, artık onu dahi pişirecek gazları olmadığını söyleyecektir. Dolayısıyla insanların direkt açıp yiyebilmeleri için konserve gibi şeylere ihtiyacımız var." dedi.

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"Işıkları kapatmaya çalışıyorum"

Nottingham'da yaşayan Janet Crofts, çok yemek yapmadığını söyleyerek, "Işıkları kapatmaya çalışıyorum. Evde iki bebek varken fazla çamaşır yıkayamazsınız." dedi.

"Ne yiyorsunuz?" şeklindeki soruya Crofts, "Sandviç" yanıtını verdi.

"Yemek yapmıyorum"

Enid adlı kişi de kendisine ne kadar enerji faturası geleceğini takip etmek için, evinde akıllı sayaç kullanıyor.

Ödemesi gereken miktarın sürekli gözünün önünde olmasının rahatsız edici bir durum olduğunu anlatan Enid, "Yemek yapmıyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Bu durum, beni kaygılandırıyor." diye konuştu.