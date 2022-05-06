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    İngiltere'de yerel seçim sonuçları belli oldu

    Başbakan Johnson'ın partisi, kale olarak nitelendirilen yerlerde kayıplar yaşadı. İşçi Partisi lideri Starmer, "Bizim için büyük bir dönüm noktası" dedi.
    • 06.05.2022 - 10:48
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 11:25
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    İngiltere'de yerel seçim sonuçları belli oldu

    İngiltere'de dün düzenlenen yerel seçimlere ilişkin ilk sonuçlar belli oldu.

    Başbakan Boris Johnson'ın Muhafazakar Partisi, koronavirüs ihlalleriyle ilgili görüntüler sonrası seçimlere baskı altında girdi.

    Muhafazakar Parti kayıplarda

    İlk sonuçlara göre, Muhafazakarlar, Londra'daki geleneksel kalelerin kontrolünü kaybederken, başka yerlerde de kayıplar yaşadı.

    1978'den beri Muhafazakarların kalesi olarak nitelendirilen Wandsworth'ta, Johnson'ın partisi kaybetti.

    Westminster'da kazanan İşçi Partisi

    İlk kez, muhalefetteki İşçi Partisi, çoğu devlet kurumunun bulunduğu bölge olan Westminster'de kazandı.

    Muhafazakarlar, 1964'ten bu yana iki seçim dışında tüm seçimlerde partinin elinde bulunan Barnet'in kontrolünü de kaybetti.

    "Büyük bir dönüm noktası"

    Reuters'ın haberine göre; İşçi Partisi lideri Keir Starmer, Londra'daki parti destekçilerine seslenerek, "Harika sonuç, kesinlikle harika. İnanın, 2019 genel seçimlerinden sonra bizim için büyük bir dönüm noktası." dedi.

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    "Johnson Londra'da etkisini kaybetti" yorumu

    Perşembe günü yapılan seçimler, Londra, İskoçya ve Galler'dekiler ve İngiltere'nin geri kalanındaki sandalyelerin üçte biri de dahil olmak üzere yaklaşık 7 bin belediye meclisi sandalyesini belirleyecek.

    Wandsworth, Barnet ve Westminster'da yaşanan kayıp, iki dönem Londra Belediye Başkanlığı görevinde bulunan Başbakan Johnson'ın başkentte etkisini kaybettiği anlamına geliyor.

    Ortaya çıkan tablo

    Öte yandan Muhafazakarlar, başkent dışında, Southampton, Worcester ve West Oxfordshire'daki belediye meclislerinin kontrolünü kaptırdı.

    Ancak söz konusu parti, bazı anketlerin tahmin ettiği kadar kötü bir performans göstermedi.

    Seçimler öncesinde yapılan bir anket, Muhafazakarların yaklaşık 800 belediye meclisi sandalyesini kaybedebileceğini söylüyordu. İlk izlenimlere göre, parti, yaklaşık 250 sandalye kaybetme yolunda.

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    "İnsanlar başbakana güvenmiyor"

    Carlisle belediye meclisinin muhafazakar lideri John Mallinson, BBC'ye verdiği demeçte, "tartışmayı yerel meselelere geri götürmenin zor" olduğunu söyledi.

    Mallinson, "İnsanların artık başbakanın doğruyu söyleyeceğine dair güvene sahip olduğunu hissetmiyorum." dedi.

    "Aynaya uzun bir şekilde bakmalıyız"

    Portsmouth'taki en kıdemli Muhafazakar olan Simon Bosher, partinin Westminster'daki liderliğinin neden koltuk kaybettiklerini öğrenmek için "aynaya uzun ve dikkatli bir şekilde bakması" gerektiğini söyledi.

    Muhafazakar Parti Başkanı Oliver Dowden ise "bazı zor sonuçlarla" karşılaştıklarını, ancak İşçi Partisi'nin, bir sonraki genel seçimi kazanma yolunda olmadığını sözlerine ekledi.

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