İngiltere’de yuva yıkan Ukraynalı, ülkesine dönüyor

Misafir olduğu evin sahibi ile yakınlaşan ve 10 yıllık evliliğin bitmesine neden olan Ukraynalı mülteci kadın, ülkesine dönmeye karar verdi.

Rusya, Ukrayna’ya savaş açtı, milyonlarca kişi ülkeyi terk etti.

Savaştan kaçan Ukraynalılara ise birçok ülke kapılarını açtı.

Onlardan biri de İngiltere oldu.

İngilizler, Ukraynalı mültecilere kucak açtı

Ukraynalıların güvende yaşamaları için fırsat sağlayan İngiltere’de mülteciler için sosyal medya hesapları oluşturuldu, bu sayede de kalacak yerler belli oldu.

Evlerinde mültecilere kucak açmak isteyenlerden biri de Tony ve Lorna Garnett çiftiydi.

10 yıldır evli çift, evlerinde ağırladı

10 yıldır evli ve 2 çocukları olan Tony ve Lorna çifti, savaştan kaçan bir Ukraynalıyı evlerinde ağırlamak istedi.

Çiftin talebine, 22 yaşındaki Sofiia Karkadym cevap verdi.

(Tony ve Lorna Garnett)

Kocasıyla yakınlaştı

Ukrayna'nın Lviv kentinden göç ederek Tony ve Lorna'nın evine yerleşen Sofiia, Tony ile yakınlaşmaya başladı.

Durumun farkına varan Lorna, 10 günün ardından Sofiia'nın evden ayrılmasını istedi.

Ancak Tony karşı çıktı ve evden Sofiia ile birlikte ayrıldı.

(Sofiia Karkadym)

4 ay sürdü

Kendilerine ayrı bir hayat kuran Sofiia ve Tony'nin birliktelikleri 4 ay sürdü.

Tony'nin doğum gününde Sofiia, şiddetli bir kavgaya tutuştu.

Öyle ki Sofiia, iddiaya göre eline bıçak aldı ve evin duvarlarına sapladı.

Bunun üzerine Tony, polis çağırarak Sofiia'yı evden kovdu ve ilişkisini bitirdi.

İki kez gözaltına alındı

Ertesi gün ise Sofiia, Tony'nin evine gelerek kapısını çaldı ve onu 'çok sevdiğini' söyledi.

Tony bunun üzerine polisi aradı ve Sofiia ikinci kez gözaltına alındı.

Tony, Sofiia'nın annesi Katerina'yı aradı ve her şeyi bitirdiğini, Sofiia'nın artık Ukrayna'ya dönmesi gerektiğini dile getirdi.

Katerina da kızının evine geri dönmesini istediğini söyledi.

“Kalpsiz değilim, onun için üzülüyorum”

Gündem olan ilişkisi sonrası konuşan Tony, “Kalpsiz değilim. Onun için üzülüyorum. Ama ilişkiler sona eriyor ve bu da bitti. Umarım tüm bu histeri bittiğinde arkadaş olabiliriz. Onunla konuştum ve tekrar bir araya gelme şansımızın kesinlikle olmadığını söyledim. Bazen kibar olmak için acımasız olmak gerekir. Ukrayna'da çok daha iyi durumda olacak.” dedi.

“Ukrayna'ya dönmek zorundayım”

Mail Online'a konuşan Sofiia ise “Bu şekilde daha fazla yaşayamayacağım için Ukrayna'ya dönmek zorundayım. Ailem beni geri istiyor. Tony dün gece benimle konuştu. Ama geleceğimin ne olacağını bilmiyorum çünkü ülkem savaşta ve işler kötüleşebilir. İngiltere iyi insanları olan güzel bir ülke. Burada güvende hissediyorum. Ama Tony ile birlikteyken daha iyi hissediyordum.” dedi.