İngiltere'de yaşanan akaryakıt krizinde her geçen gün sinirleri daha da gerilen İngilizlerin sıra kavgalarında bıçaklar çekilmeye başlandı.

İngiltere'de Brexit'le başlayan ağır vasıta şoförü eksikliği katlanarak bütün sektörleri etkilemeye devam ediyor.

Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılan İngiltere'de, çalışma izni hakkını kaybeden binlerce tır şoförü ülkeyi terk etti.

100 bin civarında şoför eksikliğinin tetiklemesiyle tedarik zinciri, birçok sektörde aksamaya başladı.

POMPALAR KURUDU, KAVGALAR BAŞLADI

Marketlerde rafların boş kalmasının ardından akaryakıt istasyonlarında pompalar da kurudu.

Ülkede başlayan kaos ortamında başkent Londra dahil olmak üzere birçok şehirdeki istasyonlarda, yakıt kuyrukları uzamaya devam ediyor.

Ordunun da devreye girmesi söz konusu olduğu krizde, İngilizlerin sabrı her geçen gün daha da geriliyor.

İngiltere'deki benzin sıralarında bıçaklar çekildi VİDEO

BENZİN SIRASINDA BIÇAKLAR ÇEKİLDİ

İstasyonlardaki sıra kavgaları da sertleşirken, o anların kayıtları hem sosyal medyada hem de Avrupa'daki ana akım medya ajanslarında geniş yer buluyor.

O anlara ilişkin yeni bir görüntü daha sosyal medyada gündem olurken şiddetin dozunun da arttığı görülüyor.

Krizin ilk günlerinde başlayan kavgalara bıçaklı kavgalar da eklendi.

Gündeme gelen yeni görüntülerde, istasyon önünde aracı içinde sıra bekleyen bir kişinin, elinde bıçak olan bir İngiliz'in saldırısına uğradığı görülüyor.