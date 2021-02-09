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İngiltere’deki köpek, köpüren denizde oyun oynadı

İngiltere’deki köpek, köpüren denizde oyun oynadı

Nadir görülen bir doğa olayı olan deniz köpürmesi sırasında oyun oynayan köpek, İngiltere'de viral oldu.