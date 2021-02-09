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    İngiltere’deki köpek, köpüren denizde oyun oynadı

    Nadir görülen bir doğa olayı olan deniz köpürmesi sırasında oyun oynayan köpek, İngiltere'de viral oldu.
    • DHA
    • 09.02.2021 - 12:21
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 12:32
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    İngiltere’deki köpek, köpüren denizde oyun oynadı

    İngiltere'de görsel anlamda deterjan köpürmesine benzeyen ve çok az şahit olunan bir doğa olayı yaşandı.

    Deniz, adeta deterjan dökülmüş gibi köpürürken, kıyıya vuran köpükleri gören sahile akın etti.

    Jane Hardy, Eddy adlı köpeğini Northumberland'daki Seaton Point plajına götürdü.

    SOSYAL MEDYADA ÜNLÜ OLDU

    Köpüren denizin tadını çıkaran Eddy'nin o anları sosyal medyada binlerce kez izlenerek viral oldu.

    İngiltere’deki köpek, köpüren denizde oyun oynadı VİDEO

    İngiltere’deki köpek, köpüren denizde oyun oynadı #1

    İngiltere’deki köpek, köpüren denizde oyun oynadı #2

    İngiltere’deki köpek, köpüren denizde oyun oynadı #3

    İngiltere’deki köpek, köpüren denizde oyun oynadı #4

    İngiltere’deki köpek, köpüren denizde oyun oynadı #5

    İngiltere’deki köpek, köpüren denizde oyun oynadı #6

    İngiltere’deki köpek, köpüren denizde oyun oynadı #7

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