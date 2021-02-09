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- İngiltere’deki köpek, köpüren denizde oyun oynadı
İngiltere’deki köpek, köpüren denizde oyun oynadı
Nadir görülen bir doğa olayı olan deniz köpürmesi sırasında oyun oynayan köpek, İngiltere'de viral oldu.
- DHA
- 09.02.2021 - 12:21
- Güncelleme : 09.02.2021 - 12:32
İngiltere'de görsel anlamda deterjan köpürmesine benzeyen ve çok az şahit olunan bir doğa olayı yaşandı.
Deniz, adeta deterjan dökülmüş gibi köpürürken, kıyıya vuran köpükleri gören sahile akın etti.
Jane Hardy, Eddy adlı köpeğini Northumberland'daki Seaton Point plajına götürdü.
SOSYAL MEDYADA ÜNLÜ OLDU
Köpüren denizin tadını çıkaran Eddy'nin o anları sosyal medyada binlerce kez izlenerek viral oldu.
İngiltere’deki köpek, köpüren denizde oyun oynadı VİDEO