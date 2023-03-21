İngiltere’deki polisler hakkında rapor: Irkçı, cinsiyetçi ve homofobikler İngiltere polis gücü, 2021’de görevdeki bir polisin genç bir kadını kaçırarak, cinsel istismar sonrasında öldürmesi üzerine bağımsız bir rapor hazırlattı. Bugün yayınlanan raporun bulgularında polis gücündeki ırkçılık, cinsiyetçilik ve homofobiye dair tespitler yer aldı.

İngiltere’de 2021 yılında Sarah Everard'ın polis memuru Wayne Couzens tarafından kaçırılması, cinsel istismara uğraması ve öldürülmesi üzerine Met Polis Teşkilatı, kendi içinde kültür ve standartları araştırması için bağımsız bir rapor hazırlattı.

'Irkçı, kadın düşmanı ve homofobik'

363 sayfalık raporun bulgularında, polis gücünün kurumsal olarak "ırkçı", "kadın düşmanı" ve "homofobik" olduğuna dair tespitler yer aldı.

Raporda kadın polislerin arabalarına idrar torbalarının atılması, erkek memurların birbirinin cinsel organına fiske atması veya kahve kupalarına cinsel oyuncakların konması gibi rutin ‘şakalar’ yapıldığının altı çizildi.

"Personel ve memurların yüzde 22'si zorbalığa maruz kalmıştır"

Raporda, şu ifadeler yer aldı:

Personel ve memurların yüzde 22'si zorbalığa maruz kalmıştır. Met genelinde insanları aynı görünmeye, aynı davranmaya ve aynı konuşmaya teşvik eden derin bir kültür ve farklılığa karşı bir direnç vardır… Kadın memurlar ve personel rutin olarak cinsiyetçilik ve kadın düşmanlığı ile karşı karşıya kalmaktadır.

Siyahiler 'ırkçılığı' görmezden geldi

Siyahi ve etnik azınlığa mensup polislerin, iş arkadaşları tarafından ırkçılığa maruz kaldıkları ve olayları görmezden gelerek bildirmeye değer bulmadıkları raporla ayrıca tespit edildi.

Dondurucu bozulunca cinsel istismar davaları düştü

Raporda ayrıca geçen yaz yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle dondurucunun bozulduğu, içindeki tüm ‘organik kanıtların’ imha edilmek zorunda kalındığı ve bu sebeple açılan cinsel istismar davalarının düştüğü vurgulandı.