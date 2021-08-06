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İngiltere'deki yankesiciler, sarhoş taklidiyle dans edip cüzdan çaldı

İngiltere'deki yankesiciler, sarhoş taklidiyle dans edip cüzdan çaldı

Sarhoş gibi davranarak, bardan sarhoş çıkanlarla dans eden yankesicilerin, dans sırasında cüzdan ve telefon çaldığı anlar kameraya yansıdı.