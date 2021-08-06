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    İngiltere'deki yankesiciler, sarhoş taklidiyle dans edip cüzdan çaldı

    Sarhoş gibi davranarak, bardan sarhoş çıkanlarla dans eden yankesicilerin, dans sırasında cüzdan ve telefon çaldığı anlar kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 06.08.2021 - 08:56
    • Güncelleme : 06.08.2021 - 09:36
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    İngiltere'deki yankesiciler, sarhoş taklidiyle dans edip cüzdan çaldı

    İngiltere Nottinghamshire'da yankesiciler, hedeflerine bardan çıkan sarhoşları aldı.

    Cüzdan ve telefon çalmaya çalışan yankesiciler, sarhoş gibi davrandı.

    SARHOŞ GİBİ DAVRANIP DANS ETTİLER

    Bardan çıkanlara yaptıkları sarhoş taklidiyle dans eden yankesiciler, hedefe aldıkları kişilere sarılarak gizlice telefon ve cüzdanlarını çaldı.

    28 AY HAPİS CEZASI

    Hırsızlıkları kameraya yansıyan şahıslar, kamera kayıtlarının ardından gözaltına alınarak yargılandı.

    Şahıslar, 28 ay hapis cezasına çarptırıldı.

    İngiltere'deki yankesiciler, sarhoş taklidiyle dans edip cüzdan çaldı VİDEO

    İngiltere deki yankesiciler, sarhoş taklidiyle dans edip cüzdan çaldı #1

    İngiltere deki yankesiciler, sarhoş taklidiyle dans edip cüzdan çaldı #2

    İngiltere deki yankesiciler, sarhoş taklidiyle dans edip cüzdan çaldı #3

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