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İngiltere’den Fırat Kalkanı bölgesindeki saldırıya kınama

İngiltere’den Fırat Kalkanı bölgesindeki saldırıya kınama

Fırat Kalkanı bölgesinde intikal halindeki Kirpi aracına yapılan saldırı, İngiltere Suriye Özel Temsilcisi tarafından yapılan açıklama ile kınandı.