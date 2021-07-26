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    İngiltere’den Fırat Kalkanı bölgesindeki saldırıya kınama

    Fırat Kalkanı bölgesinde intikal halindeki Kirpi aracına yapılan saldırı, İngiltere Suriye Özel Temsilcisi tarafından yapılan açıklama ile kınandı.
    • AA
    • 26.07.2021 - 15:42
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    İngiltere’den Fırat Kalkanı bölgesindeki saldırıya kınama

    Suriye’nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 24 Temmuz Cumartesi günü üs bölgesine hareket halinde olan Kirpi aracına saldırı düzenlenmiş, Astsubay Çavuş Fatih Güney ve Sözleşmeli Er Emrah Arslan şehit olmuştu.

    İngiltere'nin Suriye Özel Temsilcisi Jonathan Hargreaves, Twitter üzerinde saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

    “ACİL SİYASİ ÇÖZÜME İHTİYAÇ VAR”

    Hargreaves, açıklamasında Türk ordusuna yapılan saldırıyı kınadığını belirterek şu sözleri kaydetti:

    “İngiltere, Suriye'nin kuzeyinde Türk ordusuna yönelik saldırıyı kınıyor. Türkiye yakın bir dost ve bir NATO müttefikidir. Tüm tarafları ateşkes + uluslararası hukuku desteklemeye çağırıyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki şiddet olaylarında son zamanlarda yaşanan tırmanış sona ermeli. Acilen siyasi bir çözüme ihtiyaç var.”

    İngiltere’den Fırat Kalkanı bölgesindeki saldırıya kınama #1

    İngiltere’den Fırat Kalkanı bölgesindeki saldırıya kınama #2

    İngiltere’den Fırat Kalkanı bölgesindeki saldırıya kınama #3

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