İngiltere'den Fransa'ya: Göçmenleri durdurmazsan para vermeyiz

İçişleri Bakanı Patel, artan sayıda göçmenin İngiltere'ye ulaşması nedeniyle Paris yönetimine 54 milyon sterlin ödemeden vazgeçebileceklerinin sinyalini verdi.

Fransa'dan İngiltere'ye İngiliz Kanalı (Manş Denizi) üzerinden geçmek isteyen göçmenlerin sayısı son dönemde artış kaydetti.

İngiliz hükümet kaynakları, günlük geçiş sayısının bine yaklaşmış olabileceğini söylüyor.

İNGİLTERE: 54 MİLYON STERLİNİ ÖDEMEYİZ

Tablo karşısında İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, milletvekillerine dün rekor sayıda insanın ülke topraklarına ulaştığının tahmin edilmesinin ardından göçmen geçişlerini engellemek için Fransızlara vadedilen 54 milyon sterlin ödemeden vazgeçmeye hazır olduğunu söyledi.

Times gazetesinin haberine göre, Patel, İngiliz sularına ulaşmadan önce yakalanan göçmenlerin sayısının az olması nedeniyle öfkelendi.

4 GEÇİŞTEN 3'Ü DURDURULAMAZSA...

Muhafazakar Parti milletvekilleriyle bir araya gelen Patel, Fransız yetkilileri suçladığı konuşmasında, bu ayın sonuna kadar dört geçişten üçünün durdurulmaması halinde iki aydan kısa bir süre önce vadedilen finansmanı geri çekeceğini dile getirdi.

"FRANSA PARAYI GÖRMEK İSTİYORSA HAREKETE GEÇMELİ"

Patel'in, söz konusu toplantıdaki konuşmasında "Onlara (Fransa) şu ana kadar bir kuruş para vermedik. Fransa parayı görmek istiyorsa harekete geçmeli. Sonuçlara göre ödeme yapılıyor ve biz bu sonuçları görmedik. Para koşullara bağlı." dediği kaydedildi.

Londra ile Paris arasında yapılan anlaşmaya göre, Fransa kıyılarında daha fazla polis, İngiltere'ye teknelerle yasa dışı geçişi önlemek için görev yapacak.

Anlaşma çerçevesinde İngiltere'nin Fransa'ya ödeme yapması öngörülüyor.