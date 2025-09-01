İngiltere'den "Gazze'de insan yapımı kıtlık" vurgusu

İsrail, bir yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'ni hedef alıyor...

Bölgede sıkı ablukasını sürdüren İsrail'e tepkiler büyüyor. Bu kapsamda İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İngiltere Parlamentosu'nda düzenlenen oturumda Orta Doğu'daki duruma ilişkin konuştu.

GAZZE'DE YAŞANAN KITLIĞA DİKKAT ÇEKTİ

Bakan Lammy, İsrail'in saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de yaşanan kıtlığa dikkati çekerek, daha fazla ölümün önüne geçmek için çok büyük çaplı insani yardım müdahalesine ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Lammy, "Bu, 21. yüzyılda insan eliyle yaratılmış bir kıtlık ve İsrail hükümetinin yetersiz şekilde yardıma izin vermeyi reddetmesi beni öfkelendiriyor." dedi.

Sivil toplum kuruluşlarının, insani yardım görevlilerinin ve sağlık çalışanlarının Gazze'de faaliyetlerine izin verilmesi gerektiğini vurgulayan Lammy, İsrail'in, sınırdaki yardım stoklarının Gazze'ye girmesine de izin vermesi gerektiğinin altını çizdi.

300'DEN FAZLA KİŞİ YETERSİZ BESLENME NEDENİYLE ÖLDÜ

Lammy, Gazze'de kıtlığın gerekli önlemler alınmazsa "sarmal hal alabileceği" uyarısında bulunarak, 1 Temmuz'dan bu yana 119'u çocuk olmak üzere 300'den fazla kişinin yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü söyledi.

GAZZE'YE YARDIM VE TIBBİ BAKIM İÇİN 15 MİLYON STERLİN EK FON SAĞLANACAK

Dışişleri Bakanı Lammy, ülkesinin Gazze'ye yardım ve tıbbi bakım için 15 milyon sterlin ek fon sağlayacağını aktararak, ayrıca, Gazze'den daha fazla yaralı ve ağır hasta çocuğun tedavi için İngiltere'ye getirilmesi için çalıştığını da ifade etti.

İlk hastaların gelecek haftalarda gelmesinin beklendiğini ifade eden Lammy, ancak bunun "tamamen İsrail'in izinlerine bağlı olduğunu, mümkün olan en kısa sürede gerçekleşmesi için İsrail hükümetine baskı yaptığını" aktardı.

Bakan Lammy, ayrıca Gazze'de ateşkes konusunda ilerleme kaydedilmediği takdirde, İngiltere'nin daha önce de belirttiği gibi bu ay yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanımak için harekete geçeceğini dile getirdi.

"İRAN'IN YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERE UYMAMASINDAN ÜZÜNTÜ DUYUYORUM"

Bakan Lammy, konuşmasında, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkelerinin, İran'a BM yaptırımlarını geri getirecek mekanizmanın işletilmesi için BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) yaptığı başvuruya ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Lammy, "İran'ın yasal yükümlülüklere uymamasından ve diplomasi yolunu seçmemesinden üzüntü duyuyorum. Dolayısıyla harekete geçmekten başka seçeneğimiz yok." dedi.

İngiliz Bakan Lammy, bunun "diplomasinin sonu olmadığını" ve İran'ın gerekli tüm koşulları yerine getirmek için hala zamanı olduğunu kaydetti.