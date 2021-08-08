İngiltere'den iklim uyarısı: Felaketin eşiğindeyiz

Küresel değişikliklere karşı harekete geçilmesini isteyen Muhafazakar Parti'nin iklim şefi Sharma, önlem alınmaması durumunda yıkıcı sonuçların yaşanacağını söyledi.

Dünya genelinde son dönemde şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına yol açarken, kuru hava ve düşük nemin beraberinde getirdiği yüksek sıcaklık, orman yangınlarını tetikliyor.

İngiltere'den, gezegenimizin geleceğine dair uyarı niteliğinde bir açıklama yapıldı.

"ACİL ÖNLEM ALINMAZSA FELAKET BİZİ BEKLİYOR" UYARISI

2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma, "Cop26 toplantısı son şans" diyerek, acil önlem alınmaması halinde dünyanın yakında iklim felaketiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

"SONUÇLARI YIKICI OLUR"

Söz konusu toplantı kasım ayında İskoçya'nın Glasgow şehrinde düzenlenecek. Guardian'a konuşan Sharma, iklim değişikliğine karşı başarısızlığın sonuçlarının "yıkıcı" olacağı konusunda uyardı.

"Bunun için başka bir kelime olduğunu sanmıyorum. Günlük olarak dünyada neler olup bittiğini görüyorsunuz. Geçen yıl, en sıcak yıl olarak kayıtlara geçti. Son 10 yıl, sıcaklıkların rekor kırdığı bir dönemdi." ifadelerini kullandı.

"DÜNYA FELAKETİN EŞİĞİNDE"

İnsan davranışlarının küresel ısınmayı endişe verici bir düzeyde hızlandırdığını dile getiren ve dünyanın felaketin eşiğinde olduğu şeklindeki görüşünü paylaşan Sharma, "Dolayısıyla bunu doğru anladığımız an Cop26 olmalı, 2 yıl, 5 yıl, 10 yıl bekleyemeyiz." dedi ve ekledi:

"Vaktimizin dolduğunu sanmıyorum fakat vaktimizin kalmayabileceği ana doğru yaklaştığımızı düşünüyorum."

"YENİ REKORLAR KAYDEDİLECEK"

Küresel ısınmanın sonuçlarına ilişkin kanıtların halihazırda var olduğunu belirten Sharma, bu durumun etkisinin dünya genelinde görüldüğünü aktardı.

Yetkili; İngiltere, Çin ve Avrupa genelinde yaşanan sellerin yanı sıra rekor düzeyde hava sıcaklıklarını ve orman yangınlarını anımsatarak, "Her gün dünya çapında şu veya bu şekilde yeni rekorları göreceksiniz." diye konuştu.



Alok Sharma