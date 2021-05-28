İngiltere'den Johnson & Johnson aşısına onay

Janssen adlı koronavirüs aşısıyla kullanılan aşı sayısı 4'e çıkarıldı.

İngiltere hükümet, koronavirüse karşı başlatılan aşılama programına bir aşıyı daha kampanya kapsamına dahil etti.

Birleşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu (MHRA), ABD merkezli ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın koronavirüse karşı geliştirdiği "Janssen" adlı aşının ülkede kullanımına yeşil ışık yaktı.

"İŞİMİZ BURADA BİTMİYOR"

MHRA Başkanı June Raine, artık Birleşik Krallık'ta kullanım için onay alan 4 güvenli ve etkili aşı olduğunu belirtti.

Raine, "İşimiz burada bitmiyor. İnsanları hastalığa karşı korumanın faydalarının, risklerden daha ağır basmaya devam etmesini sağlamak için onaylandıktan sonra kullanımda olan tüm Kovid-19 aşılarını sürekli olarak takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.