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- İngiltere'den Johnson & Johnson aşısına onay
İngiltere'den Johnson & Johnson aşısına onay
Janssen adlı koronavirüs aşısıyla kullanılan aşı sayısı 4'e çıkarıldı.
- İHA
- 28.05.2021 - 17:23
- Güncelleme : 28.05.2021 - 17:32
İngiltere hükümet, koronavirüse karşı başlatılan aşılama programına bir aşıyı daha kampanya kapsamına dahil etti.
Birleşik Krallık İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu (MHRA), ABD merkezli ilaç şirketi Johnson & Johnson'ın koronavirüse karşı geliştirdiği "Janssen" adlı aşının ülkede kullanımına yeşil ışık yaktı.
"İŞİMİZ BURADA BİTMİYOR"
MHRA Başkanı June Raine, artık Birleşik Krallık'ta kullanım için onay alan 4 güvenli ve etkili aşı olduğunu belirtti.
Raine, "İşimiz burada bitmiyor. İnsanları hastalığa karşı korumanın faydalarının, risklerden daha ağır basmaya devam etmesini sağlamak için onaylandıktan sonra kullanımda olan tüm Kovid-19 aşılarını sürekli olarak takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.