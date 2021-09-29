İngiltere’den Kuzey Kore’ye füze kınaması

İngiliz hükümeti, Birleşmiş Milletler kararına rağmen kısa menzilli füze denemesi gerçekleştiren Kuzey Kore’yi kınadı.

Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin balistik füze olduğu düşünülen yeni bir silah denemesi gerçekleştirdiğini açıkladı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da Pyongyang'ın doğu kıyılarından tanımlanamayan bir füze ateşlendiğini duyurdu.

İNGİLİZLER KINADI

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’ndan, Kuzey Kore’nin füze denemesine ilişkin açıklamada geldi.

Açıklamada, İngiltere’nin, Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ederek kısa menzilli balistik füze fırlatmasını kınadığı belirtildi.

“KUZEY KORE'Yİ DİYALOĞA GERİ DÖNMEYE ÇAĞIRIYORUZ”

Bakanlık açıklamasında, “Birleşik Krallık, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması hedefine bağlı kalmaya devam ediyor ve ABD ile bölgesel ortakların Kore Yarımadası'nda barışı sağlama ve bölgesel istikrarı koruma konusundaki diplomatik çabalarını takdir ediyor. Kuzey Kore'yi diyaloğa geri dönmeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

6 KEZ FÜZE DENEMESİ

Füze testleriyle BM Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal eden Kuzey Kore, 2021 yılında toplam 6 kez füze denemesi gerçekleştirdi.