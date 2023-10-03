İngiltere'den Ukrayna'ya destek veren ülkelere çağrı: Kiev'i savaşta tutmalıyız İngiliz Bakan Heappey, Ukrayna'nın savaşa devam etmesi gerektiğini söyledi. Heappey, "Daha fazla hazır kuvvetlere ihtiyacımız var" dedi.

AA

İngiltere Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, Ukrayna konusunda çağrı yaptı.

Heappey, Kiev yönetimine Rusya karşısında yardım yapan ülkelerden "pes etmemelerini" istedi.

Silah stoklarının azalması nedeniyle ülkelerin geri adım atmaması gerektiğini belirten Heappey, Polonya'da düzenlenen Varşova Güvenlik Forumu'nda konuştu.

"Ukrayna'yı savaşta tutmalıyız"

Bakan Heappey, İngiltere'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini ve bunun doğal olduğunu bildirirken şöyle dedi:

Ukrayna'yı bu gece ve yarın ve ertesi gün savaşta tutmalıyız. Eğer durursak, bu otomatik olarak Putin'in duracağı anlamına gelmez, ilk etapta sahip olduğu hedeflere ulaşma fırsatını yakaladığı anlamına gelir.

Ülkelerin azalan silah stoklarını her gün yeniden doldurması gerektiğinin altını çizen Heappey, üretim temposunun artırılmasının önemine işaret etti.

Daha fazla stok çağrısı

NATO Askeri Komitesi Başkanı Amiral Rob Bauer da NATO'nun yeni savunma stratejisine uygun olarak, İttifak'a yönelik olası bir saldırı durumunda ilk ay içinde 300 bin askerin konuşlandırılabileceğini söyledi.

Bauer, kötü ve giderek daha saldırgan bir düşmana karşı hazır olmaları gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

Bu nedenle 2019'da askeri stratejimizi düşünmeye ve değiştirmeye başladık, bu da Vilnius'ta kabul edilen daha ayrıntılı planlara yol açtı ve planlar temelde hazır olduğumuzdan emin olmamızı sağlıyor.



Saldırıya uğrarsanız, hazır olmak zorundasınız çünkü aksi takdirde düşman kazanacaktır. Dolayısıyla daha fazla hazır kuvvetlere ihtiyacımız var. Daha fazla kabiliyete, stoka ve tatbikata ihtiyacımız var.

"Kendimizi daha iyi hazırlamaya karar verdik"

NATO Müşterek Kuvvet Komutanlığı tarafından bölgesel planlar geliştirildiğini söyleyen Bauer, şu değerlendirmede bulundu:

Geliştirilen bölgesel planlar temelde NATO'nun karşı karşıya olduğu iki tehdide, yani Rusya ve terör gruplarına karşı nasıl caydırıcı olunacağı ve bunlara karşı nasıl savunma yapılacağı ile ilgili.



Bu planlar Vilnius'ta ve ondan önce Madrid'de liderler tarafından geliştirildi ve kabul edildi, doğu kanadında daha fazla savaş grubuna sahip olmak için kendimizi daha iyi hazırlamaya karar verdik.

Rob Bauer, kolektif savunmanın önemine değinerek silah sistemleri ve mühimmat üretiminin de artırılması gerektiğini söyledi.

Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Slavjanka Petrovska, Ukrayna'ya ihtiyaç duyduğu sürece destek olacaklarını açıkladı.

"Desteğimizi hak ediyorlar"

Bakan Petrovska, "Ukrayna'nın hepimiz için önemli bir savaş verdiğinin, dolayısıyla egemen ve bağımsız bir ülkede yaşama hakları için mücadele ettiklerinin farkındayız. Dolayısıyla mümkün olan her şekilde desteğimizi hak ediyorlar." ifadesini kullandı.

"NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmediği için çok mutluyum"

Slovenya Savunma Bakanı Marjan Sarec de NATO'nun birlikte durursa başarılı olabileceğin belirterek şöyle dedi:

Hep birlikte başarılı olabileceğimizin bilincinde olmalıyız. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmediği için çok mutluyum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)