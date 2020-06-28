İngiltere’den yurt dışına tatil patlaması

İngiltere hükümeti içerisinde Türkiye’nin de bulunduğu 9 ülkeye seyahat koridoru açmayı planlıyor. Tatile gidenler için 14 günlük karantina kuralının uygulanmayacağı belirtiliyor.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülkeler arası seyahat ve tatil planlamaları askıya alınmıştı. Normalleşme dönemiyle birlikte tatil rezervasyonları yeniden gündeme geldi.

İngiltere’den ismi haberlerde telaffuz edilen bazı ülkeler için rekor sayıda tatil rezervasyonu yapıldı.

Bir turizm şirketi yetkilisi yaptığı açıklamada "Sadece bu hafta içinde rezervasyonlarda yüzde 50 artış oldu. İspanya ve Yunanistan, bu yaz en popüler tatil adresleri olacak gibi görünüyor" dedi

PORTEKİZ VE İSVEÇ LİSTE DIŞINDA KALDI

Listede yer alacak ülkelerin vaka sayıları ciddi bir öneme sahip. Son dönemde vaka sayılarında artış olan Portekiz ve İsveç’in listede yer alması beklenmiyor.

Fakat İspanya üzerinden Portekiz’e kara yolu ile geçiş yapanlara dönüşte nasıl tespit edilip karantinaya alınacağı ise bilinmiyor.

İsveç’li yetkililer, sürü bağışıklığı ile koronavirüsü yenebileceklerini açıklamıştı. Dünya Sağlık Örgütü İsveç’in aldığı bu kararı eleştirmiş ve kötü sonuçlar doğurabileceğini söylemişti.