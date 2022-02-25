Büyükelçilik, "Ukrayna halkının yanındayız" açıklaması yaptı.

Rusya'nın saldırılarıyla karşı karşıya kalan Ukrayna'ya, İngiltere'den bayraklı destek geldi.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği binasına Ukrayna bayrağı asıldı.

"UKRAYNA HALKININ YANINDAYIZ" MESAJI

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ukraynalı dostlarıyla dayanışma içerisinde Ukrayna bayrağını dalgalandırdıkları belirtildi.

Paylaşımda, "Birleşik Krallık, Rusya'nın özgürlük ve demokrasiye yönelik sebepsiz saldırısı karşısında Ukrayna halkının yanındadır." ifadesi kullanıldı.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği, Ukrayna bayrağı astı ViDEO





İNGİLTERE'YE TEŞEKKÜR



Ukrayna Büyükelçiliği de Twitter hesabından söz konusu paylaşımı alıntılayıp, destek ve dayanışma için İngiltere'ye teşekkür etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.



