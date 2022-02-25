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    İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği, Ukrayna bayrağı astı

    Büyükelçilik, "Ukrayna halkının yanındayız" açıklaması yaptı.
    • AA
    • 25.02.2022 - 12:26
    • Güncelleme : 25.02.2022 - 13:31
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    İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği, Ukrayna bayrağı astı

    Rusya'nın saldırılarıyla karşı karşıya kalan Ukrayna'ya, İngiltere'den bayraklı destek geldi.

    İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği binasına Ukrayna bayrağı asıldı.

    "UKRAYNA HALKININ YANINDAYIZ" MESAJI

    Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Ukraynalı dostlarıyla dayanışma içerisinde Ukrayna bayrağını dalgalandırdıkları belirtildi.

    Paylaşımda, "Birleşik Krallık, Rusya'nın özgürlük ve demokrasiye yönelik sebepsiz saldırısı karşısında Ukrayna halkının yanındadır." ifadesi kullanıldı.

    İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği, Ukrayna bayrağı astı ViDEO


    İNGİLTERE'YE TEŞEKKÜR

    Ukrayna Büyükelçiliği de Twitter hesabından söz konusu paylaşımı alıntılayıp, destek ve dayanışma için İngiltere'ye teşekkür etti.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

    İngiltere nin Ankara Büyükelçiliği, Ukrayna bayrağı astı #1

    İngiltere nin Ankara Büyükelçiliği, Ukrayna bayrağı astı #2


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