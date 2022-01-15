İngiltere'nin Çin ajanı iddiasına, Çin'den 'James Bond'lu yanıt

İngiltere iç istihbarat teşkilatı M15, İngiltere Parlamentosu’nda Çin ajanı olduğunu iddia etmişti. Çin Dışişleri Bakanı bu iddiayı reddetti.

İngiltere iç istihbarat teşkilatı M15, dün İngiltere Parlamentosu’nda Çin hükümeti tarafından görevlendirilen bir ajan olduğu uyarısında bulunmuştu. Bu uyarının ardından Çin’den söz konusu ajan iddialarına yanıt geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, MI5’in uyarısı “bazı kişilerin özel varsayımlarına dayanan panik oluşturan açıklamalar” olarak nitelendirildi.

"BAZILARI ÇOK FAZLA 007 İZLEMİŞ"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin ise düzenlediği basın toplantısında, James Bond kitabı ve film serisine atıfta bulunarak, “Belki de bazı kişiler çok fazla 007 filmi izlemiş ve bu da gereksiz zihinsel çağrışımlara yol açmıştır” dedi.

M15’in ajan olduğunu iddia ettiği Ching Kui Lee hakkında Çin Komünist Partisi Birleşik Ön Çalışma Departmanı adına hareket ettiği ifade edilmiş, Çin ve Hong Kong hükümetine rakamsal veri aktardığı belirtilmişti.

ESKİ İNGİLTERE BAŞBAKANI'NDAN ÖDÜL ALMIŞTI

Öte yandan Lee, eski İngiltere Başbakanı Theresa May’den 2019 yılında Çin-İngiliz ilişkilerine katkısından dolayı ödül almış, eski Başbakan May’in selefi David Cameron ile 2015’te ve eski İşçi Partisi Lideri Jeremy Corbyn ile fotoğraf çektirmişti.

İngiliz basını Lee’nin, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in 2019’daki İngiltere ziyareti sırasında özel konuk olarak yer aldığını açıkladı.