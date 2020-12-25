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    İngiltere'nin en büyük koronavirüs test laboratuvarında vakaya rastlandı

    Vakaların nedeni olarak salgın tedbirlerine uyulmaması gösterildi. Bazı çalışanlar karantina altına alındı.
    • Haber Merkezi
    • 25.12.2020 - 14:48
    • Güncelleme : 25.12.2020 - 14:51
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    İngiltere'nin en büyük koronavirüs test laboratuvarında vakaya rastlandı

    İngiltere'nin Buckinghamshire bölgesinde bulunan Milton Keynes Lighthouse Laboratuvarı'nda koronavirüs vakası ortaya çıktı.

    Labarotuvarda görevli 4 bilim ekibinden 3'ünde koronavirüs görüldü.

    20 KİŞİ KARANTİNADA

    İdari ve depo personelinde de vakalara rastlandığı, 70 kişilik laboratuvar ekibinden 20'sinin izole edildiği bildirildi.

    Yaşananların ardından çalışanların güvenlik prosedürlerine uymadığı öne sürüldü. Personelin, binanın kantininde ve lobisinde sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği iddia edildi.

    İngiltere nin en büyük koronavirüs test laboratuvarında vakaya rastlandı #1

    GÜNDE 70 BİN TEST TALEBİ

    İngiltere'de özellikle son dönemde artan vakalar karşısında günlük 70 bin testi işlemesi istenen labarotuvarın kapasitesinin zorlanmaya başladığı belirtiliyor.

    "BU GİDİŞLE ŞANSIMIZ YOK"

    Geçen salı günü 47 bin test üzerinde işlem yapıldı. Sky News'e açıklamada bulunan konuyla ilgili bir kaynak, "Bu gidişle günde 70 bin sayısına ulaşma şansımız yok." dedi.

    KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

    İngiltere'de vaka sayısı 2 milyon 188 bin 587, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 69 bin 625 olarak kaydedildi.

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