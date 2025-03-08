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İngiltere’nin simgelerinden Big Ben Saat Kulesi ‘nde Filistin bayrağı açtı

İngiltere’nin simgelerinden Big Ben Saat Kulesi ‘nde Filistin bayrağı açtı İngiltere’nin simgelerinden Big Ben Saat Kulesi’ne tırmanarak, Filistin bayrağı açan şahıs, acil servis görevlilerinin saatler süren müzakeresine rağmen henüz aşağı inmedi.