İngiltere’nin simgelerinden Big Ben Saat Kulesi ‘nde Filistin bayrağı açtı

İngiltere’nin simgelerinden Big Ben Saat Kulesi’nde alarm verildi.
FİLİSTİN BAYRAĞI AÇTI
Big Ben Saat Kulesi’ne çıplak ayakla tırmanarak Filistin bayrağı açan şahıs, acil servis görevlilerinin saatler süren müzakeresine rağmen henüz aşağı inmedi.
Westminster Sarayı'ndaki kulenin birkaç metre yukarısındaki çıkıntıda saatlerdir bekleyen şahsın polislere "Güvendeyim" dediği aktarıldı.
MEGAFONLA KONUŞMAYA ÇALIŞTILAR
Met Polisi, memurların kuleye yerel saatle 07.24'te çağrıldığını belirtirken, olayın ardından Westminster Köprüsü trafiğe kapatıldı. Londra'nın merkezindeki Bridge Caddesi’ne en az 9 acil servis aracı sevk edildi.
Olay yerindeki görüntülerde 3 acil müdahale görevlisinin itfaiye merdiveni platformuna çıktıkları ve çıkıntıdaki adamla konuşmak için megafon kullandıkları görüldü.
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